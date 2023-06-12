В Ботаническому саду убили подростка. Подозреваемый задержан

В Ботаническом саду убили подростка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 9 июня 2023 года в милицию обратилась гражданка А.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 22:20 часов находясь в Ботаническом саду по улице Шопена, где нанес ножевые ранения её сыну Н.А. от которых он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

По горячим следам задержан подозреваемый А.Р., 2007 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Октябрьским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в ИТК №14 в селе Вознесеновка, Чуйской области, сроком на 2 месяца.

В рамках уголовного дела назначены все необходимые экспертизы и расследование продолжается.