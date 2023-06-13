Травматолог предупредил о самых опасных и частых травмах в летний период

"Летом многие катаются на разных средствах передвижения, и часто такие поездки заканчиваются травмами. Самым опасным видом транспорта считаются электросамокаты. Падения с высоты – лестниц, стремянок тоже не редкость", - предупредил кыргызстанцев о наиболее опасных и частых травмах в летний период в интервью vb.kg врач травматолог-ортопед медицинского центра "ЮРФА" Кубанычбек уулу Мирлан.

- Какие травмы случаются летом?

- Большинство несчастных случаев летом происходят во время активного отдыха. Больше всего травм сейчас получают любители промчаться, что называется, с ветерком на электросамокатах, травмируются и велосипедисты и чаще всего из-за столкновений. Во время падения многие опираются на что придется, поэтому надо уметь группироваться.

- Но разве человек может сгруппироваться, когда падает?

- Люди, которые занимаются определенным видом спорта, это умеют. А неподготовленный человек, конечно, нет. Плюс еще у нас не приспособлены дороги и практически нет отдельных полос для электросамокатов и велосипедов, поэтому все катаются на пешеходных дорожках, на тротуарах и при столкновениях страдают, в том числе и пешеходы.

Поэтому следует соблюдать скоростной режим при катании на электросамокатах и велосипедах, а также останавливаться перед пересечением проезжей части. У любителей катания на электросамокатах и велосипедах обязательно должны быть наколенники, налокотники, шлем, а также защитные перчатки. Эти приспособления помогут избежать тяжелых травм при падении. Родителям, советую, не развивать чувство страха у детей, а следует объяснить, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности.

Совсем скоро наступит пора травм на Иссык-Куле. И в целях избежания несчастных случаев нельзя оставлять детей без присмотра. Ведь их поведение трудно предугадать, они зачастую не понимают опасности. А вообще правила поведения на воде и для самих взрослых достаточно простые. Не надо бросаться в воду, что называется сломя голову– входить в водоем нужно постепенно. Находиться в воде рекомендуется не более 15-20 минут, чтобы не было переохлаждения.

Хотя случается, что люди ныряют в воду с непроверенных высот и повреждают себе шейный отдел позвоночника. Чтобы не произошло этой тяжелой травмы, обязательно надо знать местность, где купаешься и глубину воды. Некоторые же не учитывают этого и сразу ныряют головой вниз.

Часто к нам приходят люди, которые получают бытовые травмы, падают со стульев и стремянок, лестниц, при падении с которых можно получить травмы различной степени тяжести. Как правило, летом многие начинают делать ремонт, собирают урожай фруктов. Конечно, человек должен проявлять особую осторожность, хотя, как говорится, никто от падений не застрахован. Однако никто и не мешает проверять состояние тех же лестниц, насколько они устойчивы.

- Сколько пациентов в день обычно принимаете?

- И зимой, и летом ежедневно мы принимаем примерно 15 человек. Работаем с 10.00 до 22.00. К нам приходят с разными видами травм верхних конечностей - запястий, локтей, плеч ключиц, а также вывихами и растяжениями нижних конечностей - голеностопа или коленного сустава. Если после падения или неловкого движения конечность начинает стремительно отекать, меняет форму или болит даже в покое или после того, как вы приняли обезболивающее, нужно обязательно показаться специалисту. Особенно при опухлости в зоне колена, поскольку она свидетельствует, что в суставе скапливается жидкость, а это означает, что к врачу нужно "бежать" незамедлительно.

Летом, как правило, оживляется и активность хронических больных с артрозами коленных и плечевых суставов 2-3 степени. Зимой эти больные испытывают больше скованности и намного меньше двигаются.

- Часто ли к вам обращаются экстренные больные?

- В основном после аварий на электросамокатах и ДТП. Чаще всего это подростки, независимо от пола. Молодые люди, как правило, не испытывают страха, у них отсутствует инстинкт самосохранения, бывает и такое, что они не обращают внимание на травму головы и не испытывают чувство боли. За два последних месяца мне пришлось помогать нескольким таким "отважным", зашивать им ушибленные раны головы. Кстати, травмы головы являются самыми опасными повреждениями. Одним из главных критериев их серьезности является наличие кровотечения из раны. Повреждения головы вообще очень опасны и чреваты осложнениями, поэтому требуют пристального внимания специалиста. При получении такого рода травмы обязательно надо обратиться к врачу.