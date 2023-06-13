Режиссер из КР Актан Арым Кубат возглавил жюри на кинофестивале в Шанхае

Известный кинорежиссер из Кыргызстана Актан Арым Кубат возглавил жюри на 25-м Шанхайском международном кинофестивале, который стартовал 9 июня и продлится до 18 июня. В состав жюри вошли продюсер Джоджо Хуэй (Гонконг, КНР), кинорежиссер Кеи Исикава (Япония), кинорежиссер и сценарист Лу Янг (Китай), актриса Ян Цзышань (Китай), актер Джексон И (Китай).

Кинорежиссер Актан Арым Кубат был приглашен в качестве президента жюри конкурса "Азиатские новые таланты", основной задачей которого является поиск новых молодых талантов. В конкурсе представлены картины из Китая, Японии, Казахстана, Лаоса, Узбекистана и Ирана.

В специальной неконкурсной программе фестиваля будет представлен фильм Актана Арым Кубата "Эсимде", получивший признание на многих международных кинофестивалях.

Кроме того в рамках 25-го Шанхайского международного кинофестиваля пройдет Неделя кино "Одного пояса – одного пути". В этом году будет показано в общей сложности 20 китайских и зарубежных фильмов. Восемь из них, в том числе китайская кинокартина "Отсутствие" и венгерская лента "Шесть недель", поборются за награды в нескольких номинациях.

"Фильмы показывают жизнь и мечты. Люди стремятся больше и глубже обмениваться друг с другом посредством кинематографа", - отметил китайский актер Лэй Цзяинь, который в этом году выступает послом по продвижению Недели кино "Пояса и пути".

"Кинематографисты со всего мира также надеются создать больше прекрасных работ, способных продемонстрировать историю, настоящее и будущее "Пояса и пути", - добавил он.

В этом году отмечается 10-летие выдвижения инициативы "Пояс и путь" и 5-летие учреждения Альянса кинофестивалей стран "Пояса и пути", который на сегодняшний день насчитывает 55 партнеров-участников по всему миру.

Неделя кино, помимо кинопоказов, включает в себя целую серию различных событий, в том числе саммиты, форумы и конкурсы.

Первый фестиваль состоялся в 1993 году в Шанхае, а в 1994-м был аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Для участия в нем ежегодно регистрируются тысячи фильмов из более сотни стран мира.