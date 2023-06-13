Погода
$ 87.45 - 88.03
€ 93.77 - 94.77

Режиссер из КР Актан Арым Кубат возглавил жюри на кинофестивале в Шанхае

120  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный кинорежиссер из Кыргызстана Актан Арым Кубат возглавил жюри на 25-м Шанхайском международном кинофестивале, который стартовал 9 июня и продлится до 18 июня. В состав жюри вошли продюсер Джоджо Хуэй (Гонконг, КНР), кинорежиссер Кеи Исикава (Япония), кинорежиссер и сценарист Лу Янг (Китай), актриса Ян Цзышань (Китай), актер Джексон И (Китай).

Кинорежиссер Актан Арым Кубат был приглашен в качестве президента жюри конкурса "Азиатские новые таланты", основной задачей которого является поиск новых молодых талантов. В конкурсе представлены картины из Китая, Японии, Казахстана, Лаоса, Узбекистана и Ирана.

В специальной неконкурсной программе фестиваля будет представлен фильм Актана Арым Кубата "Эсимде", получивший признание на многих международных кинофестивалях.

Кроме того в рамках 25-го Шанхайского международного кинофестиваля пройдет Неделя кино "Одного пояса – одного пути". В этом году будет показано в общей сложности 20 китайских и зарубежных фильмов. Восемь из них, в том числе китайская кинокартина "Отсутствие" и венгерская лента "Шесть недель", поборются за награды в нескольких номинациях.

"Фильмы показывают жизнь и мечты. Люди стремятся больше и глубже обмениваться друг с другом посредством кинематографа", - отметил китайский актер Лэй Цзяинь, который в этом году выступает послом по продвижению Недели кино "Пояса и пути".

"Кинематографисты со всего мира также надеются создать больше прекрасных работ, способных продемонстрировать историю, настоящее и будущее "Пояса и пути", - добавил он.

В этом году отмечается 10-летие выдвижения инициативы "Пояс и путь" и 5-летие учреждения Альянса кинофестивалей стран "Пояса и пути", который на сегодняшний день насчитывает 55 партнеров-участников по всему миру.

Неделя кино, помимо кинопоказов, включает в себя целую серию различных событий, в том числе саммиты, форумы и конкурсы.

Первый фестиваль состоялся в 1993 году в Шанхае, а в 1994-м был аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Для участия в нем ежегодно регистрируются тысячи фильмов из более сотни стран мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430338
Теги:
кино, Китай, конкурс, президент, фестиваль, Кыргызстан, инициатива, режиссер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  