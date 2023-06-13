Закон об НКО: Депутаты струсили и пошли на попятную

В конце мая на сайте Жогорку Кенеша вывесили проект закона о некоммерческих организациях. Одну из версий документа, призванного немного поумерить пыл отечественных энпэошников/энкаошников и поставить их на отведенное им место.

Если честно, слово "отечественные" к нашим неправительственным организациям вряд ли применимо. Всех их содержат западные меценаты, а если и есть какие-то исключения, то они лишь подтверждают правило.

Согласно проекту закона, всех этих неправительственных-некоммерческих планируется посчитать и составить их полный перечень. Как там в фильме "Ночной дозор"? – "Всем выйти из сумрака!" Придется им всем таки выйти и показаться народу во всей красе. Планируется ввести понятие "иностранная неправительственная организация" (иностранная НПО – звучит как масло масляное, но из песни, то есть из закона, слова не выкинешь). Предполагается, что будут значительно расширены полномочия государства по контролю НПО.

Будет, по всей вероятности, создан некий орган, уполномоченный присваивать статус "иностранная НПО" тем из них, которые на зарубежные деньги занимаются политической деятельностью (то есть всем, потому что все они так или иначе лезут в политику – для того, собственно, и создавались). Теперь этим энпэошкам придется отчитываться о своих делах (а им бы этого ой как не хотелось).

Некоторые особо ретивые руководители НПО тут же накинулись на автора законопроекта Надиру Нарматову и даже высказали предположение, что она сама – иноагент, потому что якобы работает в российской Государственной Думе и несет оттуда в Кыргызстан то, что нам якобы не нужно.

А между тем закон об иноагентах нашей стране необходим как воздух. Нет, как вода, которая сейчас в дефиците. Как электроэнергия!

Если бы все эти неправительственные структуры занимались тем, что задекларировано в их названиях, - можно было бы, пожалуй, закрыть глаза на их зарубежное финансирование. Посмотришь-почитаешь-послушаешь – так все они сплошь филантропы, переживающие за обездоленную часть нашего общества, до которой у правительства не доходят руки. Одни НПО вроде бы из кожи лезут, чтобы решить в Кыргызстане проблемы здравоохранения, другие озабочены недостатками образовательной системы, третьих волнуют беды инвалидов и детей-сирот… Самое интересное то, что этой благородной деятельностью никто из них не занимается.

Вся энпэошная работа сводится к шуму, крику, созданию неразберихи вокруг значимых для Кыргызстана событий, к вбрасыванию лозунгов типа "Кетсин!" и всяческому сопротивлению ключевым правительственным инициативам. Ни одна неправительственная организация не сделала богатым, здоровым и счастливым ни одного человека. Ни одна не улучшила деятельность какого-нибудь медицинского или образовательного учреждения, не говоря уже о системах в целом. Пользы от них обществу, по сути, никакой. Пользу, выраженную в денежном эквиваленте, они приносят лишь сами себе. А в государстве ведут себя как настоящие подрывники…

Отсюда и необходимость закона, ограничивающего их безграничные права, наделяющего их хоть какими-то обязанностями и хоть как-то упорядочивающего их подрывную деятельность.

Законопроект подписало необходимое количество депутатов… Тогда, в мае, они, наверное, еще не знали, что скоро им предложат печеньки в виде поездки в США.

6 июня появилась информация: около 30 народных избранников намерены в конце месяца посетить Америку по приглашению тамошней организации с красноречивым названием "Национальный демократический институт по международным вопросам". Кыргызских парламентариев, надо полагать, в очередной раз заокеанские кураторы решили поучить демократии. Парламентарии заволновались и засуетились: в США хочется всем, а вдруг визу не дадут?

Визу, как они совершенно четко просекли, запросто могут не дать в связи с подготовленным и подписанным проектом закона о НПО. Американские "друзья" легко могут внести всех "недемократичных" подписантов в свой "список Магнитского" и в качестве санкций запретить им въезд на территорию своего "супердемократичного" государства.

Уже 8 июня один из депутатов-подписантов, Эмиль Токтошев, заявил, что вышел из списка авторов законопроекта. Его примеру последовал другой депутат – Бактыбек Чойбеков. Далее – Эмиль Жамгырчиев. А там и остальные потихоньку потянулись.

Объяснение такого переодевания простое. Помните фильм "Джентльмены удачи"? "Все побежали – и я побежал". Так и здесь: "Все подписали – и я подписал. Потом решил ознакомиться с законом поподробнее, и оказалось, что он противоречит моим внутренним убеждениям". Детский лепет. Образованный человек, депутат, решающий народные судьбы, сначала подписывает непонятно что, потом перечитывает и решает не подписывать?

На самом деле все еще проще. Сразу несколько влиятельных на международной арене "правозащитных" организаций погрозили депутатам пальчиком. Если, мол, примете такой "антигуманный" закон – пеняйте на себя. Во всяком случае на наши подачки и поездки в Америку можете не рассчитывать.

И парламентарии, струхнув, сдулись и пошли на попятную.

Скоро придется, видимо, и парламентариев в иноагенты записывать: слишком уж зависят они от западного мнения и западных ништяков.