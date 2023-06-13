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В Кыргызстане стали применять систему распознавания лиц

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- Назгуль Абдыразакова
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Начиная со 2 июня 2023 года на территории Кыргызской Республики запущена система идентификации лиц, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, с начала функционирования и по состоянию на 12 июня при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлено большое количество граждан, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ. В систему распознавания лиц загружены данные разыскиваемых преступников, объявленных в межгосударственный розыск. Российскими правоохранительными органами предоставлена информация по более 85 тысячам лиц, находящихся в международном розыске.

Только за десять дней органами внутренних дел Кыргызской Республики установлены и доставлены 57 лиц, находящихся в межгосударственном

розыске в странах СНГ. Все они идентифицированы с помощью камер наружного видеонаблюдения.

Доставленные в управления и отделы милиции граждане проверены по информационным базам данных, поставлены на учет. Задержаны 4 лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в том числе России и Узбекистана. Среди них разыскиваемые за покушение на убийство, преступления экстремистской направленности (передан в ГКНБ), хулиганство, подделку документов.

Основную массу доставленных составляют граждане Кыргызстана, осуществляется проверка. Они были объявлены в межгосударственный розыск по обвинению в совершении различных преступлений на территории стран СНГ, в том числе фактам краж, мошенничества, подделки документов, грабежа, вымогательства, похищения человека, ДТП со смертельным исходом, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Некоторые из них были объявлены в розыск еще 8-9 лет назад.


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URL: https://www.vb.kg/430344
Теги:
МВД, розыск, видеонаблюдение, Кыргызстан, технологии
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