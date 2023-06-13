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ГКНБ задержаны сотрудники Юго-Западной таможни

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР за систематическую контрабанду товаров задержаны сотрудники таможни и предприниматели Ошской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что с апреля 2023 года представители ОсОО К.Г., ОсОО Г.Д., ОсОО А.Т. и ОсОО К.Т. в сговоре с сотрудниками Юго-Западной таможни ГТС при МФ КР занимались корректировкой веса импортируемого груза путём подделки актов взвешивания, на основе которых далее производился расчет, подлежащих к уплате таможенных платежей.

В свою очередь, должностные лица ЮЗТ ГТС при МФ КР, несмотря на наличие явных признаков несоответствия заявленных документов с фактическими данными, осуществили таможенное оформление товаров на основе более чем 100 поддельных актов взвешивания.

В результате противоправных действий должностных лиц ЮЗТ ГТС при МФ КР и представителей указанных субъектов предпринимательства, при оплате таможенных платежей не было учтено более 200 тонн товаров, в результате чего бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

По данному делу задержаны и водворены в СИЗО №25 СИН при МЮ КР два инспектора группы по соблюдению таможенных правил ЦТП "Ош" Юго-Западной таможни ГТС при МФ КР С.И.Ч. и М. К. А., а также представители компаний Т.Т.Ж. и А. А. А.

В настоящее время проводится работа по определению нанесенного государству ущерба, установлению других причастных к этому преступлению лиц".


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URL: https://www.vb.kg/430345
Теги:
задержание, таможня
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