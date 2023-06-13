Садыр Жапаров: Я лично руководил разработкой новой Военной доктрины КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 июня, открывая очередное заседание Совета безопасности Кыргызской Республики остановился на вопросах развития Вооруженных сил страны.

В своей речи Глава государства отметил следующее:

"Уважаемый члены Совета безопасности!

Первый вопрос сегодняшнего заседания Совета Безопасности касается состояния наших Вооруженных Сил и направления их развития. На этой основе предлагается рассмотреть проект Военной доктрины Кыргызской Республики.

Я как Президент Кыргызской Республики и Главнокомандующий Вооруженными Силами поставил много задач, направленных, прежде всего, на решение проблем в государстве и обеспечение национальной безопасности.

В этом направлении проделана большая работа, свидетелем всего этого был и наш народ. Однако нам предстоит еще много работы.

Если вы помните, одним из первых моих поручений было разработать проект новой Военной доктрины Кыргызской Республики как составной части Концепции национальной безопасности.

Как известно, наша страна граничит с четырьмя странами. Каждая из семи областей является приграничным регионом, а 80 процентов из 40 административных районов напрямую связаны с соседними странами. На границе Кыргызстана и в отдаленных районах Центральной Азии происходят различные процессы, прямо и косвенно затрагивающие нашу страну.

Очень важно, чтобы мы повышали обороноспособность нашей страны во время вызовов и угроз, которые происходят в мире! Вам известно, что мы прилагаем много усилий для повышения обороноспособности нашей страны и проводим большую работу.

Впервые за 30 лет мы закупили современное оружие, необходимое для защиты наших границ и наших граждан. Это не только беспилотники "Байрактар", но и другое. Мы закупили у наших партнеров и союзников новые виды вооружения, пока не имеющие аналогов в Центральной Азии.

А для нужд МЧС страны мы приобрели два новых вертолета "Airbus". За счет бюджетных средств Минобороны проведен капитальный ремонт 5 вертолетов, кроме того, приобретен новый вертолет "Ми-17 Б5" и запланировано приобрести вертолеты "Ми-17".

В рамках повышения обороноспособности нашей страны приобретен модернизированный мобильный зенитно-ракетный комплекс "Печора", который поможет обеспечить защиту от возможных атак с воздуха. В рамках текущей работы мы создали совместную ПВО региональную систему с Российской Федерацией.

Можно сказать, что это только начало.

Мы продолжим неустанно работать над повышением обороноспособности государства как неотъемлемой части национальной безопасности Кыргызской Республики. При этом хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская Республика – миролюбивая страна. Мы не собираемся нападать ни на какое другое государство, и у нас нет таких планов.

Я считаю, что любой конфликт можно избежать или решить только дипломатическим путем. Мы придерживаемся этого принципа во внутренней и внешней политике.

В то же время, когда против нас совершается вооруженная агрессия, гибнут наши граждане, разрушаются и сжигаются наши дома и другая инфраструктура, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы готовы дать ответ любому агрессору.

К сожалению, в настоящее время в мире создается сложная ситуация. Она стремительно меняется не только в региональном, но и в глобальном масштабе, сопровождаясь военно-политическими действиями.

Все это напоминает нам о необходимости укрепления военной и государственной систем и свидетельствует о возрастании угроз военной безопасности.

Согласно этому, требуется пересмотр подхода государства к обеспечению военной безопасности и обороны.

Общая военно-политическая нестабильность, вспышки боевых действий, новые вооруженные конфликты в разных регионах земного шара могут привести к невообразимым последствиям.

Активная деятельность международных террористических и экстремистских организаций остается источником опасности для всех стран центральноазиатского региона. Он набирает силу на фоне противоречий, создавшихся в системе межгосударственных отношений и межрегиональных отношений.

Конфликт геополитических интересов, обострение противоречий между ведущими державами мира и военно-политическими блоками подорвали взаимное доверие между странами и породили кризис, последствия которого сказываются на мировой экономике.

Увеличение ограничений на торговлю и прочее из-за санкционной политики стало одним из факторов, которые приведут к эскалации конфликтов и нестабильности ситуации на глобальном уровне.

В условиях зависимости наших страны от топливно-энергетического импорта обострение шумовых и энергетических проблем в регионе стало одним из факторов, негативно влияющих на стабильность в регионе.

Угрозы, о которых я говорил, и многие другие бросают нам вызов каждый год, каждый месяц, а при необходимости и каждый день, и испытывают на прочность наше государство. Необходимо комплексно подходить к решению этих задач и укреплению обороноспособности нашей страны.

Последовательная и четкая реализация государственной политики в области обеспечения обороноспособности страны не только защищает ее от внешних угроз, но и укрепляет внутреннюю стабильность, повышает общественную безопасность, укрепляет экономический и духовно-нравственный потенциал страны. Все это положительно скажется на развитии государства в целом и на обеспечении его безопасности.

В результате Кыргызская Республика станет одной из причин взятия на себя одной из ведущих ролей в определении политики развития всего Центрально-Азиатского региона.

Мы считаем, что Кыргызстан – гостеприимная страна, строящая свою политику на принципе близких отношений с соседями. Мы не должны забывать повышать уровень наших оборонных возможностей.

Очень важно, чтобы мы развивали оборону нашей страны на основе эффективной, стабильной и постоянно развивающейся материально-технической базы, соответствующих исследований и всесторонней государственной поддержки, современных научно-технических достижений и информационных технологий.

Полное обеспечение обороноспособности государства является важным процессом в поддержании нашей государственности, национальной ценности, национального самосознания, в дальнейшем стабильном, всестороннем и планомерном развитии страны, а также в поддержании безопасности и стабильности внутри страны и во всем регионе на соответствующем уровне.

Именно поэтому я лично руководил разработкой новой Военной доктрины Кыргызской Республики. И сегодня она будет презентована.

Уважаемые члены Совета безопасности!

Я не раз подчеркивал, что повышение обороноспособности нашей страны должно осуществляться только комплексно.

Практика показывает, что эффективно обеспечить безопасность нашего государства от пограничных конфликтов, вооруженной агрессии государств и других угроз, а также защитить нашу землю от вторжения различных террористических и экстремистско-бандитских организаций можно только с помощью таких методов.

В этих целях в соответствии с моим поручением Министерство обороны совместно с Секретариатом Совета Безопасности разработало проект новой Военной доктрины".