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В Бишкеке появятся новые скважины

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно плану производственных работ муниципального предприятия "Бишкекводоз" в городе планируется строительство и бурение 6 новых скважин для дальнейшего проведения поливной воды на засушливые и маловодные участки города. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, бурение 6 новых скважин планируется по следующим адресам: улица Профсоюзная-Нарвская, Л.Толстого-Логвиненко, Жайыл-Баатыра-Чортекова, Ахунбаева-Кок-Жангак, Ауэзова- Анкара и в Театральном сквере.

На данный момент бурение новой скважины началось на улице Профсоюзной, глубина которой будет составлять 120 метров, а мощность 65 кубических метров воды в час, что составляет 17 литров в секунду.

Благодаря данной скважине улица Профсоюзная будет орошаться полностью с обеих сторон дороги.


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URL: https://www.vb.kg/430348
Теги:
вода, Бишкек, полив
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