В Бишкеке появятся новые скважины

Согласно плану производственных работ муниципального предприятия "Бишкекводоз" в городе планируется строительство и бурение 6 новых скважин для дальнейшего проведения поливной воды на засушливые и маловодные участки города. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, бурение 6 новых скважин планируется по следующим адресам: улица Профсоюзная-Нарвская, Л.Толстого-Логвиненко, Жайыл-Баатыра-Чортекова, Ахунбаева-Кок-Жангак, Ауэзова- Анкара и в Театральном сквере.

На данный момент бурение новой скважины началось на улице Профсоюзной, глубина которой будет составлять 120 метров, а мощность 65 кубических метров воды в час, что составляет 17 литров в секунду.

Благодаря данной скважине улица Профсоюзная будет орошаться полностью с обеих сторон дороги.