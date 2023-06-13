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В спортивных школах Бишкека новые руководители

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По итогам проведения конкурса и решением конкурсной комиссии состоялось назначение на вакантные должности руководителей подведомственных подразделений Департамента физической культуры и спорта туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, заместителем директора ДЮСШ по шахматам назначен Аманкулов Кубанбек Качкынович;

- Директором СДЮШОР по бильярдному и велосипедному спорту Чалов Базарбек Иткараевич;

- Директором СДЮШОР им. Р. Санатбаева Жолчубеков Каныбек Байбекович;

- Директором СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта назначен Сергиенко Иван Викторович;

- Директором специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по спортивным единоборствам Абдурасулов Азамат Абдурасулович.

На должность директора муниципального предприятия "Физкультурно-оздоровительный комплекс Газпром-детям" при Департаменте физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек назначен Эсеналиев Куваныч Аманбаевич".


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URL: https://www.vb.kg/430356
Теги:
спорт, школа, Бишкек
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