В спортивных школах Бишкека новые руководители

По итогам проведения конкурса и решением конкурсной комиссии состоялось назначение на вакантные должности руководителей подведомственных подразделений Департамента физической культуры и спорта туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, заместителем директора ДЮСШ по шахматам назначен Аманкулов Кубанбек Качкынович;

- Директором СДЮШОР по бильярдному и велосипедному спорту Чалов Базарбек Иткараевич;

- Директором СДЮШОР им. Р. Санатбаева Жолчубеков Каныбек Байбекович;

- Директором СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта назначен Сергиенко Иван Викторович;

- Директором специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по спортивным единоборствам Абдурасулов Азамат Абдурасулович.

На должность директора муниципального предприятия "Физкультурно-оздоровительный комплекс Газпром-детям" при Департаменте физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек назначен Эсеналиев Куваныч Аманбаевич".