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Город Ош будет развивать двусторонние связи с японским городом Осака

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 13 июня состоялась встреча заместителя мэра города Ош Замира Юсупова с почетным консулом Японии в Кыргызской Республике Бунно Такаши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере развития экономических и культурно-гуманитарной связей, образовательных программ, взаимодействия в целях установления побратимских отношений.

Бунно Такаси рассказал о своей деятельности в качестве почетного консула, выделив мероприятие к празднованию Нооруза в городе Осака для граждан Кыргызстана, где 70% участников было из города Ош. В связи с этим было предложено развивать двусторонние побратимские связи с городом Осака - вторым по значимости городом Японии.

В своей приветственной речи Юсупов выразил слова благодарности от имени мэра города Ош Бакытбека Жетигенова, от всех жителей города Ош и отметил что мэрия города Ош открыта к развитию двустороннего сотрудничества.

"Город Ош имеет побратимские связи с 23 городами ближнего и дальнего зарубежья и готов к проведению совместных проектов и инициатив в экономической, образовательной, культурной, торговой и иных сферах на пути к установлению побратимских отношений с городом Осака. С этой целью считаем необходимым заключить меморандума о намерениях по сотрудничеству ",- отметил З.Юсупов.

С указанной целью японскую делегацию пригласили на официальный прием к празднованию Дня города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/430359
Теги:
Ош, Япония, сотрудничество
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