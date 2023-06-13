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Тилек Усупов: Мне не понятны все эти страхи и переживания депутатов

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- Бакыт Басарбек
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Депутаты Жогорку Кенеша вроде Жанарбека Акаева могут не переживать по поводу того, что делегаты Народного Курултая отнимут у них полномочия. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился делегат первого Народного Курултая Тилек Усупов.

По его словам, цель создания Народного Курултая – создать прямую связь народа с властью и без всяких посредников.

"Изначально уже предполагалось, что Народный Курултай не будет дублировать функции Жогорку Кенеша. Поэтому мне не понятны все эти страхи и переживания депутатов. Народный Курултай – это своего рода отчет президента за определенный срок перед народом в лице делегатов. Да, депутаты тоже могут сказать, что они тоже являются представителями народа и будут совершенно правы, но их прямая обязанность – законотворчество. При этом, им самим стоит напомнить про этот факт, так как очень часто сами народные избранники стали про это забывать, используя трибуну ЖК для самопиара и тому подобное", - сказал Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/430361
Теги:
курултай, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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