Ибраев: Подготовка к осенне-зимнему сезону должна быть завершена вовремя

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему сезону 2023-2024 года филиала ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Первым этапом посещения министра стал участок по улице Каралаева, где в настоящее время проводится реконструкция тепловой сети. На данном участке производится замена трубопроводов диаметром с 400 мм на 500 мм. "Бишкектеплосеть" в текущем году проводит за счет собственных средств строительство и реконструкцию тепловых сетей на двух объектах: по улицам Каралаева и Абдымомунова. В результате этих работ будет построено и обновлено 526 метров тепловых сетей различного диаметра на общую сумму 61,9 млн сомов.

Напомним, что старая тепловая сеть на данном участке находится в эксплуатации с 1987 года (36 лет), и уже отработала свой нормативный срок.

После этого министр посетил участок тепловой сети по улице "7 апреля", где проводится капитальное строительство в рамках проекта "Улучшение теплоснабжения", финансируемого Всемирным банком.

Реконструкция магистральной тепловой сети "Восток" протяженностью 2326 метров включает I, III и IV пусковые комплексы. Одним из ключевых достижений проекта будет является замена старой тепловой сети, эксплуатировавшийся свыше 30 лет, на новую тепловую сеть диаметром 900 мм, изготовленную из полиуретановой пенополиэтиленовой изоляции. Эта обновленная сеть обеспечит более эффективное распределение тепла и повысит надежность системы в целом.

Реализацию проекта осуществляет консорциум, состоящий из China Road and Bridge Corporation, Shandong Junhui Constraction Group Co и ОсОО "Технотоп". Тепломеханическая часть будет завершена до 30 сентября 2023 года, а полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

Министр напомнил, что подготовка к осенне-зимнему сезону должна быть завершена вовремя, и поручил проконтролировать данный процесс.

" Время летит быстро, и зима не за горами. Подготовка к зиме должна проводиться своевременно и качественно. Нужно завершить ремонтные работы в срок. Пока неизвестно, какая будет зима в этом году, поэтому мы должны подготовится основательно", - заявил министр Ибраев.