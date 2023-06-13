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На границе кыргызстанец пытался спровоцировать драку с пограничником

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- Назгуль Абдыразакова
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 12 июня 2023 года, произошел инцидент между гражданином Кыргызской Республики и военнослужащими контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный".

По его данным, гражданин Кыргызской Республики Х.А., 1991 г.р., уже на входе в пункт пропуска начал грубить военнослужащему, осуществлявшиеся пропуск граждан, нецензурно выражался, пытался спровоцировать драку.

Далее уже в ходе прохождения пограничного контроля гражданин Х.А. пытался пересечь госграницу вне очереди, через кабину досмотра автомашин.

Он вел себя крайне вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес пограничников.

Требования военнослужащих о соблюдении правил пограничного режима и порядка пересечения госграницы гражданин Х.А., категорически отказывался выполнять, что подтверждается видеосъемками, проведенными на КПП.

С целью недопущения эскалации конфликта, силами личного состава КПП гражданин Х.А. был задержан.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Пограничная служба призывает граждан, пересекающих госграницу, соблюдать правила ее пересечения и выполнять требования военнослужащих пограничников.

В случае нарушения требований в отношении таких граждан будут приняты меры в соответствии с национальным законодательством.

Пункт пропуска - это режимный объект и все граждане обязаны соблюдать предъявляемые требования.


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URL: https://www.vb.kg/430363
Теги:
Погранслужба, драка, Кыргызстан
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