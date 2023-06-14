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17 июня в Бишкеке пройдет ночной забег. Часть дорог будет перекрыта

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке 17 июня в 20.00 часов состоится ежегодный забег KFC Night Run 2023 для всех любителей спорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет .

Программа мероприятия:

19:00 - Сбор участников, открытие камеры хранения

20:00 - Открытие мероприятия и приветственные слова

20:25 - Брифинг для участников

20:40 - Разминка

21:00- Старт на дистанцию 21,1 км и эстафета Ekiden

21:05 - Старт на дистанцию 10 км

21:10 - Старт на дистанцию 5 км

21:20 – Шоу программа

22:30 - Награждение победителей и призеров всех Дистанций.

00:00 - Закрытие спортивного мероприятия.

Организаторами мероприятия являются ОО "Nomad Sport" при поддержке мэрии города Бишкек.

KFC Night Run 2023 - это единственный ночной забег в Кыргызстане, когда тысячи бегунов могут пробежать в летнюю ночную прохладу под свет фонарей и стать обладателями медали финишера.

В столице он пройдет уже в пятый раз, где планируется собрать более 2500 участников.

Участники KFC Night Run не просто пробегут, а смогут помочь хоспису при НОКП КР (Национального Общества Красный Полумесяц в Кыргызской Республике) в селе Байтик, куда будут направлены часть средств со стартовых взносов участников.

В рамках забега, участники могут пробежать три дистанции 5, 10 и 21,1 км.

Место проведения забега: ТРЦ "Аю Грант" - отрезок улицы Ч. Валиханова и проспекта Чуй.

В день мероприятия будет оцеплена только одна восточная полоса дороги, что не будет препятствовать движению общественного и частного транспорта.

На время проведения полумарафона по основному маршруту забега с 20:30 до 00:00 ограничат автомобильное движение по улицам:

- по Ч. Валиханов от улицы Анкара до проспекта Чуй (с юга на север);

- по проспекту Чуй от улицы Ч. Валиханова до М. Ауэзова (с запада на восток).

Для проезда будет открыта только одна полоса. Двустороннее движение ожидается по западной стороне дороги улицы Чокана Валиханова и по северной полосе проспекта Чуй.

Организаторы просят автовладельцев отнестись с пониманием и заранее продумать маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/430366
Теги:
перекрытие дорог, спорт, Бишкек
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