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"Домогатель может не догадываться, что его действия вызывают дискомфорт"

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- Назгуль Абдыразакова
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Инцидент, произошедший с кыргызстанской певицей Нурчолпон Улугбек кызы, вызвал общественный резонанс в стране. По ее словам, она подверглась домогательству со стороны полковника Минобороны. Как выяснилось из соцсетей, многие женщины в Кыргызстане подвергались подобного рода домогательствам. В целом, по сообщению ВОЗ, около 736 миллионов женщин в мире или каждая третья женщина в течение жизни сталкивалась с физическим или сексуальным насилием. Причем за последнее десятилетие этот показатель практически не изменился. Как в этих случаях женщине в Кыргызстане защитить свои права? С этим вопросом редакция vb.kg обратились к психологу Давлаткан Кабыковой.

По ее словам, раньше не принято было говорить о харрасменте, потому что об этом было стыдно говорить.

"Так как в нашем обществе обвиняют саму жертву, потому что она не так была одета, улыбалась или что-то в этом роде. То есть люди начинают домысливать. Вместо того чтобы встать на защиту пострадавшей ее наоборот начинают "пинать".

В здоровом обществе не должно быть харрасмента. Приставание может происходить в любом месте, будь то работа или улица. Но зачастую домогательства происходит на работе со стороны начальника к сотруднице. Мои пациентки нередко обращаются с этой проблемой ко мне и в таких случаях я даю следующие советы:

Есть словесный харрасмент, когда мужчина флиртует, приглашает с ним провести время, начинает делать двусмысленные намеки. Тогда я говорю женщинам, чтобы они сначала поговорили с домогателями. Нужно объяснить человеку, что его действия недопустимы для вас. Нормальный полноценный мужчина таким не занимается, необходимо с ним держать дистанцию и не делать вид, что ничего не происходит.

Мужчина может не догадываться, что его действия вызывают дискомфорт. Если домогательств не стало меньше после диалога, то тогда необходимо его припугнуть, что у вас есть защитник (отец, брат или супруг). Нельзя показывать свой страх.

К сожалению, какая-либо статистика по домогательству не ведется и не прописана в нашем законодательстве.

Однажды в моей практике был такой случай. Ко мне пришла молодая незамужняя девушка, которая рассказала, что ее начальник сказал ей, что познакомит ее с очень хорошим парнем и лично к отвезет к нему. Я сказала ей, чтобы она объяснила ему спокойным тоном, что никуда с ним не поедет. Пусть он даже тебя уволит, работа найдется, главное в этом случае репутация. Она поговорила со своим начальником, и он отстал от нее. Иногда по возможности нужно доказать факт домогательства аудио или видео, но важно не шантажировать потом человека.

Да некоторые не хотят потерять работу и идут на связь с домогателем. Но женщины не должны забывать о том, что это приводит к внутренним конфликтам, к низкой самооценке, депрессии, паническим атакам. Поверьте, выход есть всегда и нужно делать правильный выбор, - говорит психолог.


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URL: https://www.vb.kg/430368
Теги:
психология, сексуальные домогательства, женщины
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