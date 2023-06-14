Кинолог из Кыргызстана заняла 3 место на международном соревновании

С 5 по 8 июня 2023 в азербайджанском городе Гянджа прошли XI Соревнования по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств – участников Содружества Независимых Государств со служебными собаками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в соревнованиях участие приняли сотрудники со служебными собаками кинологических подразделений таможенных служб Кыргызстана, Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана.

Участники со служебными собаками соревновались в 5-ти номинациях: поиск наркотических веществ в багаже, в помещении, в грузовом автотранспорте, легковом автотранспорте, а также послушание. В последней номинации старший инспектор отдела кинологической подготовки "Учебно– специализированной" таможни Н. В. Гладкова со служебной собакой по кличке "Герда" заняла 3 место.

Кроме этого, в рамках мероприятия прошло 27-е заседание Рабочей группы Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств по вопросам кинологической деятельности и семинар по кинологии на тему "Особенности использования служебных собак на воздушных пунктах пропуска", что дало участникам соревнований обменяться опытом.