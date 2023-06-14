Факелы и футболки: Гонконгцы не забыли Тяньаньмэнь

Ежегодные бдения заменены пропекинским карнавалом, но некоторым все же удается отметить массовое убийство в условиях сильного присутствия полиции

В течение последних трех лет власти Гонконга приложили немало усилий, чтобы помешать людям зажечь свечи в парке Виктория и публично почтить память бойни на площади Тяньаньмэнь - ежегодной традиции, которую десятки тысяч жителей поддерживали на протяжении трех десятилетий после кровавого подавления в 1989 году.

В этом году город пошел еще дальше. В воскресенье вместо массового бдения состоялся патриотический карнавал, организованный пропекинскими группами, которые отпраздновали возвращение города под власть Китая, представив киоски с едой, танцевальные и музыкальные представления. Красочные баннеры призывали участников карнавала "вкусить радость". Вместо свечей волонтеры раздавали плюшевые игрушки.

Для Ю, студентки университета в возрасте около двадцати лет, вид ярмарки развлечений стал напоминанием о том, как упал Гонконг за последние годы в условиях подавления национальной безопасности.

"Они намеренно занимают это место, чтобы обозначить свою территорию", - сказала Юй, которая была одета в черное и несколько часов гуляла по парку в воскресенье вечером.

Она сказала, что заметила, как уменьшилось количество людей, посещающих это место, особенно по сравнению с 2020 годом, когда тысячи людей свергали барьеры и стояли в парке вопреки запрету на проведение публичных собраний. В этом году гораздо меньше людей делали какие-либо видимые жесты в знак солидарности, будь то включение телефонного фонарика или надевание футболки с лозунгом протеста. Когда полицейские выходят в большом количестве, "действительно чувствуешь, что мы в меньшинстве", - сказала она.

Есть причины, по которым люди не осмеливаются испытывать закон на прочность. В воскресенье даже самые едва заметные признаки протеста привлекали внимание патрульных.

Активисты-ветераны, включая главу Лиги социал-демократов Чан По-Йинга, были схвачены через несколько минут после того, как появились в этом районе. Группа из семи человек, которые стояли в кругу и молились рядом с парком, была остановлена и обыскана полицейскими, которые спросили, о чем они молятся. Полиция даже конфисковала спортивный автомобиль с номерным знаком US8964, цифры которого обозначают дату разгона Тяньаньмэнь, ссылаясь на рельефный номерной знак и тормоза.

К концу ночи городские власти задержали 23 человека за "нарушение спокойствия", в том числе 53-летнюю женщину за якобы "препятствование дежурным полицейским". Она упала на землю во время спора с полицейскими, которые затем затащили ее в полицейский автомобиль. "Это было абсурдно. Все, что она делала, это выставляла свечу на своем телефоне", - сказал друг, который был с ней на месте происшествия.

Несмотря на попытку правительства Гонконга погасить пламя, некоторые жители по-прежнему полны решимости сохранить память.

Из своей тюремной камеры Чоу Ханг-тунг, бывший организатор бдений, объявила 34-часовую голодовку в память о 34-й годовщине убийств. Другие нашли более творческие способы, делая ставки на 8964 на лошадиных скачках, чтобы чувствительные номера стали главными ставками, сообщила газета "Мингпао".

Мужчина лет сорока, по фамилии Юэнь, которого полицейские остановили и обыскали возле парка в воскресенье, сказал: "Единственная тактика в их программе - это запугивание. Она не работает, если вы не поддаетесь страху". Он сказал, что они спрашивали его о его черной футболке с надписью: "Люди не забудут", и угрожали задержать его, если он не покинет район.

Но он не успокоился.

"Я надевал ее на бдения 4 июня каждый год. И я буду продолжать носить его", - сказал он.

В другом конце парка музыка, звучащая из динамиков ярмарки развлечений, не помешала Цанг, актеру театра, провести свой собственный отрезвляющий ритуал. Она сидела на скамейке и читала сценарий "35 мая", пьесы 2019 года о том, как Китай вычеркнул эту трагедию из своей истории.

В то время как другие протестующие считают карнавал оскорбительным, она рассматривает его как еще одну форму памяти.

"В каком-то смысле они тоже не могут забыть эту дату. На самом деле, они должны готовиться к ней даже раньше, чем мы", - сказала она.