ГКНБ задержан директор Фонда развития природы (видео)

ГКНБ КР по подозрению в коррупции задержан директор Фонда развития природы К.Ж.Т. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, выявлено нецелевое использование бюджетных средств руководством Фонда развития природы и должностных лиц Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

"Установлено, что основным организатором коррупционной схемы, заключающейся в необоснованной финансовой поддержке аффилированных проектов и лоббировании интересов отдельных компаний для выделения им денежных средств является директор Фонда К.Ж.Т..

К.Ж.Т. с 2021 года в сговоре с должностными лицами Минприроды в целях извлечения незаконной прибыли и личного обогащения из средств Фонда на безвозмездной основе передал свыше 400 млн. сомов различным организациям под проекты защиты природы, однако фактически деньги были использованы для организации частного бизнеса. Проекты получали одобрение и финансирование без проведения экологической и иных экспертиз, детального изучения эффективности, определения целесообразности и актуальности. В свою очередь, руководство Минприроды не обеспечило должного контроля за расходованием средств Фонда.

В настоящее время директор Фонда развития природы К.Ж.Т., главный специалист О.Э. и руководитель одной из фирм Х.Ш.Т. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также причастных должностных и иных лиц к вышеуказанной коррупционной схеме", - говорится в сообщении ГКНБ.