В КР владельцы детсадов домашнего типа освобождены от уплаты налогов

Государственная налоговая служба КР разъясняет порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Постановлением кабинета министров КР от 29 мая 2023 года установлено, что физическое лицо, осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, вправе предоставлять услуги дошкольного образования в жилых помещениях.

Предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования, могут пройти налоговую регистрацию в качестве плательщика единого налога с нулевой ставкой.

Такие предприниматели при соблюдении условий части 8 статьи 423 Налогового кодекса КР освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчета по единому налогу. На себя ИП будет приобретать страховой полис, а на работников – электронный патент и полис.

Они также освобождены от представления отчета по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования. При этом им необходимо ежегодно до 1 апреля сдавать налоговую декларацию в электронном виде.

Кроме этого, вышеуказанным постановлением виды деятельности на основе патента для индивидуальной трудовой деятельности дополнены новым видом деятельности.

Теперь физические лица, оказывающие услуги (воспитателя, помощника воспитателя (нянечки), повара, педагога) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги дошкольного образования, будут работать на основе патента.

Электронный патент необходимо приобретать через "личный налоговый кабинет"".