Погода
$ 87.50 - 88.08
€ 93.77 - 94.77

В КР владельцы детсадов домашнего типа освобождены от уплаты налогов

161  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба КР разъясняет порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Постановлением кабинета министров КР от 29 мая 2023 года установлено, что физическое лицо, осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, вправе предоставлять услуги дошкольного образования в жилых помещениях.

Предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования, могут пройти налоговую регистрацию в качестве плательщика единого налога с нулевой ставкой.

Такие предприниматели при соблюдении условий части 8 статьи 423 Налогового кодекса КР освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчета по единому налогу. На себя ИП будет приобретать страховой полис, а на работников – электронный патент и полис.

Они также освобождены от представления отчета по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования. При этом им необходимо ежегодно до 1 апреля сдавать налоговую декларацию в электронном виде.

Кроме этого, вышеуказанным постановлением виды деятельности на основе патента для индивидуальной трудовой деятельности дополнены новым видом деятельности.

Теперь физические лица, оказывающие услуги (воспитателя, помощника воспитателя (нянечки), повара, педагога) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги дошкольного образования, будут работать на основе патента.

Электронный патент необходимо приобретать через "личный налоговый кабинет"".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430379
Теги:
ГНС, детский сад, налоги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  