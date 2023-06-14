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Садыр Жапаров: За 4 месяца Иссык-Куль очистили от 6 тонн мусора

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 июня, выступая на торжественной церемонии чествования спасателей страны, призвал кыргызстанцев к порядку и беречь природу страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Говоря об экологии озера Иссык-Куль, глава государства подчеркнул, что в этом году водолазы Министерства чрезвычайных ситуаций страны за 4 месяца сняли около 96 тысяч метров браконьерских сетей и очистили озеро от около 6 тонн мусора. И эта работа все еще продолжается.

Садыр Жапаров, обращаясь к кыргызстанцам, напомнил о моратории на отлов рыбы и призвал способствовать увеличению популяции рыб.

Президент особо отметил, что природа – уникальное богатство Кыргызстана и общее богатство человечества, которое требует к себе бережного отношения. Однако вместо этого наблюдается, как люди, в частности, отдыхающие на берегу озера Иссык-Куль, могут спокойно после себя оставить мусор.

"Мы часто обращаемся к туристам, посещающим нашу страну, беречь природу Кыргызстана, но при этом мы же своим примером показываем обратное. Я призываю всех воспитывать друг друга, приучать к порядку, показывая уважительное отношение к окружающей среде, не загрязняя ее", - акцентировал Президент.

Отмечая сферу туризма как одну из приоритетных отраслей экономики страны, Президент Садыр Жапаров добавил, что в этом году согласно прогнозам, ожидается прибытие 10 млн туристов.


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URL: https://www.vb.kg/430380
Теги:
мусор, браконьерство, Иссык-Куль, Садыр Жапаров
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