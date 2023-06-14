Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обязательную сдачу загранпаспортов тем россиянам, которым запрещен выезд за рубеж из-за получения повестки на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, человек, подлежащий призыву на военную службу и получивший повестку из военкомата, должен в течение пяти рабочих дней после получения решения об ограничении выезда из России сдать загранпаспорт на хранение в выдавшее его ведомство - миграционный отдел МВД или МФЦ.

Документ будет находиться на хранении до истечения срока ограничения на выезд или до конца срока действия паспорта.

По такой же схеме сдавать паспорта должны будут сотрудники органов Федеральной службы безопасности и уволенные с военной службы из ФСБ на срок до пяти лет с момента ухода. Их паспорта должны будут храниться в ФСБ. Порядок передачи паспортов на хранение, приема, учета, хранения и возврата владельцу устанавливается правительством, указано в законе.

Закон принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом Федерации 7 июня. Отмечается, что он направлен на совершенствование правового регулирования в части, касающейся порядка оформления, выдачи и обращения документов для выезда из и въезда в Россию граждан страны.

В апреле Путин подписал закон, который позволяет рассылать повестки через "Госуслуги" и закрывать выезд из страны сразу после того, как повестка будет вручена. Повестка будет считаться врученной автоматически спустя семь дней после ее внесения в единый реестр военнообязанных: Минцифры планирует запустить его к осеннему призыву, который обычно стартует 1 октября.

Источник: ASIA-Plus