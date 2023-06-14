Юные бишкекчанки взяли два Гран-при на танцевальном конкурсе в Алматы

В городе Алматы прошёл III Международный хореографический конкурс "SUMMER БИ BEST", в котором приняла участие танцевальная студия "Багира" из состава учащихся учебно-воспитательного комплекса гимназии №23 имени И.В. Гёте Свердловского района под руководством Юлии Сабановой.

"На фестивале представлено два танца "Сон" и "Небеса" с участием младших и старших детей из танцевальной студии "Алексис", "Багира" под руководством хореографа Татьяны Кибкало.

На конкурсе было предусмотрено 3 Гран-при, из которых два кубка взяли танцоры нашей школы.

Танцевальная студия "Багира" впервые выехала за пределы Кыргызстана. Несмотря на юный возраст, девочки показали себя как уже профессионалы, которые могут конкурировать и в других странах.

Казахская аудитория не только аплодировала нашим девочкам, но и плакал весь зал от их репертуара. Девочки с "Багира" и "Алексис" заслуженно взяли наивысшую награду "Гран-При".

Девочки соревновались с сильными командами из Алматы, Байконура, Астаны, Павлодара, Узбекистана".