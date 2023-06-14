Погода
$ 87.50 - 88.08
€ 93.77 - 94.77

Юные бишкекчанки взяли два Гран-при на танцевальном конкурсе в Алматы

57  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Алматы прошёл III Международный хореографический конкурс "SUMMER БИ BEST", в котором приняла участие танцевальная студия "Багира" из состава учащихся учебно-воспитательного комплекса гимназии №23 имени И.В. Гёте Свердловского района под руководством Юлии Сабановой.

"На фестивале представлено два танца "Сон" и "Небеса" с участием младших и старших детей из танцевальной студии "Алексис", "Багира" под руководством хореографа Татьяны Кибкало.

На конкурсе было предусмотрено 3 Гран-при, из которых два кубка взяли танцоры нашей школы.

Танцевальная студия "Багира" впервые выехала за пределы Кыргызстана. Несмотря на юный возраст, девочки показали себя как уже профессионалы, которые могут конкурировать и в других странах.

Казахская аудитория не только аплодировала нашим девочкам, но и плакал весь зал от их репертуара. Девочки с "Багира" и "Алексис" заслуженно взяли наивысшую награду "Гран-При".

Девочки соревновались с сильными командами из Алматы, Байконура, Астаны, Павлодара, Узбекистана".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430383
Теги:
Казахстан, танцы, фестиваль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  