ФАО окажет техподдержку питомникам плодовых и ягодных культур в Кыргызстане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) совместно с Министерством сельского хозяйства КР начинает реализацию проекта "Введение и продвижение инновационных подходов для внедрения передовых технологий в садоводстве".

Чем это обусловлено? В течение последних лет садоводство в Кыргызстане демонстрирует устойчивый рост. Однако с появлением новых садов острее проявляется проблема нехватки качественных и высокопродуктивных саженцев плодовых деревьев и ягодных культур.

Местный потенциал производителей саженцев – питомников и научно-исследовательских институтов ограничен, на данный они момент не могут удовлетворить потребности рынка. К качеству посадочного материала у специалистов тоже есть вопросы. В лучшем случае они не отвечают требованиям, например, по внешним характеристикам. Но участились и случаи, когда саженцы не соответствуют заявленному сорту. Как следствие, посадочный материал садоводам приходится закупать за границей. Объем данного вида импорта ежегодно увеличивается. Однако вместе с количество завозимых в Кыргызстан из-за границы саженцев растут и риски завоза в страну чужеродных патогенов и вредителей плодово-ягодных культур.

Старт проекту был дан на вводном семинаре, участниками которого стали руководители садоводческих предприятий, представители министерств и ведомств, бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества.

"Одной из сильных сторон отрасли является высокая заинтересованность фермеров в развитии интенсивного садоводства и производства ягод. С другой стороны, фермеры все чаще сталкиваются с проблемой, связанной с нехваткой знаний и навыков о современных технологиях выращивания, хранения, упаковки и сбыта продукции, часто полагаясь в этом на посредников", – отметил старший советник по вопросам политики Представительства ФАО в Кыргызской Республике Куватбек Бапаев.

Чтобы вывести отрасль на новый уровень и сделать садоводческую продукцию более конкурентной и доступной в рамках проекта будет оказана методологическая и техническая поддержка питомникам и производителям фруктов.

"Сегодня, как никогда важно форсировать внедрение новых технологий в садоводстве, повышать знания и навыки фермеров, широко внедрять и распространять новые перспективные сорта плодовых и ягодных культур. Это поможет минимизировать негативное воздействие на сельское хозяйство последствий изменения климата, а также повысит эффективность и производительность отрасли", – считает Фазыл Душунджели, специалист по сельскому хозяйству Субрегионального представительства ФАО в Центральной Азии Фазыл Душунджели..

Как было отмечено на встрече, отечественные саженцы плодовых культур ничем не уступают импортным аналогам. Более того, они более конкурентоспособны по цене и востребованы не только внутри страны, но и у садоводов ближнего зарубежья.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Кыргызской Республики Нурдина Алишерова, развитие садоводства входит в перечень приоритетных задач и находится в зоне постоянного внимания ведомства.

"Проект, который мы запускаем совместно с ФАО, направлен на внедрение и продвижение инновационных подходов по внедрению передовых технологий в садоводстве. Эти технологии помогут нам повысить урожайность, сократить послеуборочные потери и повысить качество нашей продукции", – подчеркнул Нурдин Алишеров.

В течение следующего года, в рамках проекта, на базе Кыргызского научно-исследовательского института земледелия при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики планируется создать 2 питомника. Здесь будут разводить саженцы улучшенных сортов яблок, черешни, груш, абрикосов и ягод. Еще одним важным компонентом проекта станет обучение агрономов и фермеров по основным направлениям производства посадочного материала: технике окулировки/прививки, методам формирования плодовых, технологии выращивания саженцев, создание, организация и управление питомниками. В общей сложности планируется подготовить более 60 специалистов, которые в будущем составят кадровый потенциал для развития садоводства. В перспективе отрасль будет устойчиво обеспечивать фермеров посадочным материалом отечественного производства, адаптированного к почвенным и климатическим условиям в контексте изменения климата.

Результаты проекта, содержащие предложения для Кабинета Министров Кыргызстана, послужат основой для планирования будущих мероприятий, способствующих дальнейшему прогрессу в устойчивом развитии садоводческого сектора страны.