Кыргызстан и Катар подписали соглашения по ветеринарии и продбезопасности

Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков рассказал о государственном визите эмира Катара, шейха Тамима бин Хамад Аль Тани в Кыргызскую Республику, в ходе которого были подписаны несколько документов, направленных на развитие сотрудничества в сельском хозяйстве между двумя странами.

Первым важным документом, о котором рассказал министр, стало Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии между кабинетом министров КР и Правительством Катара. Джаныбеков подчеркнул, что данное соглашение открывает новые перспективы для взаимодействия ветеринарных служб, обмена опытом и передачи передовых технологий между двумя странами. Оно также способствует укреплению контроля за заболеваниями животных и обеспечению безопасности продуктов животноводства.

Вторым документом является Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства КР и Министерством муниципалитета КатарА. Министр отметил, что данное соглашение направлено на совместные усилия в области защиты растений от вредителей и болезней, а также на развитие сельскохозяйственных карантинных мероприятий. Данное соглашение будет способствовать повышению уровня производства сельскохозяйственной продукции и обеспечению ее качества и безопасности.

Третьим важным документом, о котором сообщил министр, является Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства КР и Министерством муниципалитета Катара. Джаныбеков отметил, что данный меморандум открывает новые горизонты сотрудничества в сфере сельского хозяйства, включая обмен опытом, проведение совместных исследований, развитие сельскохозяйственных технологий и повышение продовольственной безопасности обеих стран.

Министр подчеркнул, что подписанные документы являются важным шагом в развитии сотрудничества в сельском хозяйстве между Кыргызской Республикой и Государством Катар. Они создают благоприятную основу для дальнейшего расширения взаимодействия, обмена опытом и передачи передовых технологий. Министр выразил уверенность в том, что эти документы приведут к укреплению экономического партнерства и содействуют процветанию обеих стран в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.