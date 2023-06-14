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Бизнесу России обещали оказать всестороннюю поддержку в Кыргызстане

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- Виктория Гунгер
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Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП) Данил Ибраев пригласил российский бизнес приходить в Кыргызстан. Он пообещал, что никаких препонов и сложностей в нашей стране они не встретят. Об этом он заявил в рамках сессии "Бизнес-диалог Россия- Кыргызстан", передает с ПМЭФ -2023 корреспондент VB.KG.

Он также отметил, что почти за 20 лет существования форума, он впервые начинается с обсуждения именно кыргызско-российских отношений, а это, по его словам один из показателей их успешности.

"Наше сотрудничество и партнерство с РФ в последнее время восхищает. Только наши торговые отношения – пример, что мы близки и в дальнейшем будем развивать наши возможности. Мы видим прорыв в упрощении работы бизнеса на территории нашей страны. Это касается, тех же навигационных пломб и общего рынка электроэнергии, вопросы, связанные с зонами предринимательской деятельности, образовательной сферы, профессинальных кадров. Но перед нами стоят и проблемы. Это, в первую очередь, барьеры, как в ЕАЭС, так и в рамках двусторонних отношений. Но вместе мы их решим, начало у нас чень хорошее. Особо хотелось отметить и кооперацию промышленных операций. Интересен нам и туристический потенциал РФ в куротной зоне ИК. Аэропорт Иссык-Куля для этого будет принимать до 11 рейсов ежедневно. Я надеюсь, что на полях будет дан старт и другим отнообшениям", - подчеркнул он.

Также на полях форума была отмечена работа Российско-Кыргызского Фонда развития. Спикеры заметили, то есть немного стран, которые могут похвастаться, что у них есть подобные организации.

"Реализованных проектов у нас уже более 3 тысяч на 500 млн долларов. А профинансированных проектов приравниваются к 9% ВВП страны. Сегодняшний форма диалога позволяет открыть перед коллегами из РФ наш инвестиционный потенциал. Осуществляется также переход от сырьевого производства к переработке продукции. Текстильная отрасль, где занято большинство населения страны, переходит уже от простого пошива к дизайнерскому процессу. Расходы на создание таких производств сокращаются. Необходимо создание венчурного фонда. Надеемся, что наша площадка станет окном для реализации подобных проектов. Мы оказываем и услуги по сопровождению инвестиционных проектов. Это административная поддержка компаний РФ при вхождении на рынок КР. Главная компетенция фонда – контакты между предпринимателями наших стран", - пояснил глава РКФР Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/430391
Теги:
бизнес, Россия, форум, Кыргызстан
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