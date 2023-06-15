Джаныбеков: Виноград из КР поедет в КНР, а у нас построят завод удобрений

Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков рассказал о результатах переговоров в рамках государственного визита Президента Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику. Специальное внимание было уделено трем ключевым документам, которые направлены на укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве обеих стран.

Так подписан протокол о фитосанитарных требованиях к столовому винограду, экспортируемому из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику. Джаныбеков отметил, что данный протокол отныне позволяет экспортировать высококачественный столовый виноград на китайский рынок, соблюдая строгие фитосанитарные стандарты и требования.

Также подписан План сотрудничества в сфере сельского хозяйства на период 2023-2025 годов между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства и села Китайской Народной Республики.

Министр подчеркнул, что этот план является фундаментом для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства. Он включает в себя обмен опытом, технологическую помощь и совместные проекты в различных секторах, таких как растениеводство, животноводство и агротехнологии. Реализация этого плана позволит повысить эффективность и конкурентоспособность сельского хозяйства и способствовать устойчивому развитию сельской местности Кыргызстана и Китая.

Помимо этого, подписано Инвестиционное соглашение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и китайской компанией "Хэбэйское ООО Бай Доу Цзя" по реализации проекта строительства завода по производству удобрений.

Министр выразил уверенность в том, что данное соглашение станет важным импульсом для развития аграрного сектора Кыргызстана и содействует улучшению сельскохозяйственной инфраструктуры. Производство удобрений в Кыргызстане позволит сократить затраты на импорт и обеспечит доступность качественных агрохимикатов для кыргызских фермеров.

Министр Аскарбек Джаныбеков подчеркнув, что подписанные соглашения являются важным шагом к развитию сельского хозяйства и укреплению экономического партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. Они создают благоприятную основу для дальнейшего расширения сельскохозяйственного сотрудничества, обмена опытом и передачи передовых технологий, что принесет плоды и приведет к процветанию обеих стран.

На вопрос журналиста vb.kg, предусматривают ли подписанны соглашения и договоры строительство на территории Кыргызстана завода по строительству современных систем орошения, полива, для сбережения воды и эффективного использования имеющихся ресурсов, министр ответил, что частично такие системы уже выпускаются в Кыргызстане, частично какие-то системы ввозятся. И в дальнейшем Минсельхоз намерен изыскивать все возможные варианты чтобы сделать системы полива в Кыргызстане соврменными, доступными для фермеров.