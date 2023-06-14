Монголия хочет покупать у Кыргызстана крупный рогатый скот

Министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Аскарбек Джаныбеков сегодня на пресс-конференции анонсировал визит президента Садыра Жапарова в Монголию.

"Визит планируется. Пока я не могу говорить о сроках", - отметил он.

Министр Джаныбеков сообщил, что ранее с 29 мая по 2 июня сам посетил Монголию.

"В рамках поездки мы обсудили с министром сельского хозяйства Монголии очень много вопросов о сотрудничестве двух министерств. Планируется подписание пока трёх документов, в рамках государственного визита уважаемого президента в Монголию. Мы планируем подписать документы в сфере ветеринарии, карантина растений и конечно же о сотрудничестве между двумя министерствами, в частности подписание документов по ветеринарии, карантина растений и сотрудничестве между министерствами.

Аскарбек Джаныбеков отметил, что основной задачей является рост экспорта сельхозпродукции в Монголию.

"Я хотел бы отметить, что фермеры Монголии заинтересованы в покупке породистых овец породы Арашан из Кыргызстана Кроме этого, планируется рассмотреть вопрос совместных предприятий по обработке кожи. - рассказал глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков.

Напомним, что министр, говоря о визите Садыра Жапарова в Китай, напомнил, что был подписан ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве, протокол между Минсельхозом и таможней Китая о поставках столового винограда. Кроме этого, подписано соглашение с китайской компанией по строительству завода по производству минеральных удобрений.А во время государственного визита главы государства Катар в Кыргызстан были подписаны соглашения о ветеринарном и карантинном контроле продукции и меморандум о взаимопонимании между ведомствами двух стран.

Анонсируя визит президента Садыра Жапарова в Монголию, Аскарбек Джеенбеков не стал говорить о сроках поездки. И рассказал, что сам побывал в Монголии с 29 мая по 2 июля..

"В рамках поездки мы обсудили с министром сельского хозяйства Монголии очень много вопросов о сотрудничестве двух министерств. Планируется подписание пока трёх документов, в рамках государственного визита уважаемого президента в Монголию. Мы планируем подписать документы в сфере ветеринарии, карантина растений и конечно же о сотрудничестве между двумя министерствами", - сообщил министр.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что " Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев уверен, что визит президента Садыра Жапарова в Монголию активизирует политический диалог между двумя странами и придаст важный импульс расширению сотрудничества.

По этому случаю президент Кыргызстана примет участие в открытии посольства Кыргызстана в Улан-Баторе.

В прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном, что стало важным для более тесных отношений и сотрудничества между двумя народами."