5 причин перейти на eSIM от О!

Вот, почему eSIM – лучший вариант для вас:

Это возможность быть в тренде и попробовать инновационную технологию совершенно бесплатно. Регистрация в любом O!Store с паспортом занимает всего 5 минут; Можно иметь больше 2-х номеров на одном смартфоне. Это позволит легко разделять личные и рабочие звонки с разных номеров; Удобно для путешествий. В поездке не нужно искать скрепку и разбирать устройство, чтобы сменить номер; eSIM невозможно повредить/потерять, ведь это простой QR-код, а не физическая симка в пластике. Со временем любая физическая SIM-карта затирается, ей требуется восстановление и замена. Одно из главных преимуществ eSIM – безопасность. Без владельца eSIM никак не извлечь – загрузить новый профиль на устройство и удалить старый может только хозяин телефона.

Проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM, можно по ссылке.

Выберите себе тариф в сети О! с удобной формой оплаты – за неделю или сразу за 4 недели. На сайте o.kg вы найдёте специальные предложения для смартфонов: от экономных пакетов с бесплатной связью в сети О! до безлимита с мобильным ТВ и кинотеатрами, выгодные семейные пакеты, а также варианты для роутеров, модемов и умных устройств.

С eSIM можно звонить, пользоваться интернетом - словом, всё, к чему вы привыкли.

О! - это инновации и качественный сервис.

Мобильный оператор О! - крупнейший провайдер мобильной связи Кыргызстана и лидер по покрытию и емкости 4G/3G/2G с охватом более 99% в населения.