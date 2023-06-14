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В Бишкеке установили 577 дорожных знаков

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- Назгуль Абдыразакова
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Сначала года муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" установило 577 дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, также сотрудники предприятия провели работы по поправке, переустановке дорожных знаков на стойке и на растяжке. По 2-му этапу "Безопасного города" установили 125 знаков.

Для безопасности горожан, гостей столицы и в особенности детей нанесена дорожная разметка на 20 864,01 м2, термо/холодным пластиком обновили дорожные разметки на 1 086, 054 погонных метров, по "Безопасному городу" 8 125 погонных метров.

Дорожные дефекты устранены на улице Исанова от проспекта Жибек Жолу до улицы Баялинова. Карточный ремонт произвели на 417, 34 квадратных метров на таких перекрёстках как: Салиева-Ворошилова, Салиева-Буденного, Ауэзова-мост через реку Аламедин-1.

По предписанию ОДН УПСМ по ГУВД города Бишкек установлены искусственные неровности на 309 м2, на пересечении улиц Орозбекова-Куренкеева, Лущихина-Крылова.


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URL: https://www.vb.kg/430400
Теги:
благоустройство, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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