Состоялась встреча по поддержанию мира в приграничных районах КР и ТР

Полпред президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с председателем исполнительной власти Согдийской области Рэджоббоем Ахмадзода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в совещании также приняли участие акимы прилегающих районов Баткенской и Согдийской областей и руководители силовых структур.

Стороны обсудили ситуацию на границе за последний месяц.

Также было отмечено, что рабочие группы, созданные на уровне двух регионов, продолжат работу по указанным направлениям.

Во встрече также приняли участие и провели переговоры по своим направлениям директор пограничной службы ГКНБ КР Уларбек Шаршеев и глава пограничной службы Таджикистана Раджабали Рахмонали.

"Встреча сторон в первую очередь была направлена на поддержание мира и безопасности в приграничных районах"- говорится в сообщении ведомства.