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Аскар Сыдыков: НКО выполняют нужные для государства функции

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- Нина Ничипорова
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"Мы постоянно приводим в пример нашу демократию – хотя и сравнительную, наше активное гражданское общество, независимый, предпринимательский дух народа, который сформировался за 30 лет. Это то, что отличает нас в регионе и будет способствовать долгосрочному развитию страны", – сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на круглом столе "Свобода слова и права человека в Кыргызстане: угрозы законодательных инициатив", прошедшем в Бишкеке.

От имени бизнес-сообщества он поблагодарил организаторов мероприятия, подчеркнув его значимость, потому что оба обсуждаемых законопроекта – об НКО и СМИ важны не только для гражданского общества и масс-медиа, но и для страны в целом.

"Бизнес-ассоциации тоже являются частью гражданского общества, поэтому я считаю важным озвучить наше мнение, – объяснил Аскар Сыдыков. – Мы изучили эти законопроекты, и общее впечатление такое, что они действительно создают риски для гражданского общества, некоммерческих организаций и для общественной деятельности". По мнению главы МДС, многие из негативных проявлений, которые мы за эти 30 лет видели в нашей стране, зачастую происходили из-за безразличия, равнодушия граждан, общества в целом. И поэтому очень важно стимулировать и поддерживать общественную деятельность. А эти законопроекты, наоборот, могут ограничивать или демотивировать гражданскую активность и общественную деятельность.

По его словам, в законопроекте идет размытое, широкое определение политической деятельности и политических акций. Тогда как, наоборот, согласно определению в открытых источниках, политическая деятельность является частью общественной деятельности и как раз-таки направлена на общественное благо, на развитие той или иной страны или местной территориальной единицы. Поэтому такую деятельность необходимо поощрять, если, конечно, она в рамках закона.

"Из опыта более чем 10-летней работы по защите предпринимателей, общественной деятельности я усвоил один из важных уроков: практически в любых сферах рано или поздно дело упирается в принятие решений со стороны государства", – сообщил Аскар Сыдыков.

Это может быть выделение земельного участка, выдача разрешений, лицензий или просто согласование на наличие коммунальных услуг, инфраструктуры, электроснабжения. И чтобы добиться всего этого, бизнесу необходимо озвучивать и продвигать свое мнение о государственной политике – экономической, социальной или иных направлений. "В этой связи нельзя ограничивать такие возможности для граждан. Тем более, что они предусмотрены Конституцией", – выразил мнение бизнеса глава МДС, подчеркнув, что в существующем законодательстве вполне достаточно полномочий для госорганов для реагирования на возможные нарушения закона со стороны некоммерческих организаций. И этими полномочиями госорганы сейчас пользуются.

"НКО выполняют нужные для государства функции – там, где правительство не успевает их выполнять. Это обучение, просвещение, развитие навыков, объяснение сложных вопросов населению в упрощенном формате, проведение общественных обсуждений и многое другое", – подчеркнул Аскар Сыдыков.

Кроме того, у бизнеса возникли опасения относительно законопроекта о СМИ. "Согласно заключениям, подготовленным несколькими организациями по этому законопроекту, существуют риски ограничения свободы слова и необоснованных дополнительных обязательств и обременений для СМИ и широкого круга интернет-ресурсов. Необходимо максимально сохранять и укреплять свободу слова в нашей стране, которая очень важна как для бизнес-сообщества, так и для общества в целом – для устойчивого развития нашей страны", – сказал глава МДС.

"Между тем нам надо максимально постараться удержать самые светлые умы в нашей стране, поскольку и так за 30 лет мы были свидетелями колоссальной утечки мозгов в зарубежные страны", – подчеркнул Аскар Сыдыков.

Глава МДС уверен, что не стоит делить народ на своих и чужих, на организации некоммерческие и коммерческие, неправительственные и правительственные, с иностранным участием и с местным участием, навешивать какие-либо ярлыки. "А нужно, наоборот, сделать упор на единение, консолидацию общества и всем вместе работать на созидание, на развитие нашей страны", - считает глава МДС.


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URL: https://www.vb.kg/430405
Теги:
бизнес, законопроект, НПО, политика, общество, граждане Кыргызстана, МДС, СМИ
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