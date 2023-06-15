Список парков Бишкека, где можно арендовать торговые места

В Департаменте по управлению муниципальным имуществом прошло заседание комиссии по муниципальному имуществу. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, утвержден список парков, где можно арендовать торговые места:
- парк им. А. Боталиева;
- парк им. Ч. Тулебердиева;
- парк Молодёжный;
- парк им. Ю. Фучика;
- Берёзовая роща;
- Ореховая роща;
- Карагачёвая роща.
ДУМИ столичной мэрии планирует сдавать в аренду места в парках города в соответствии с Положением о порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Бишкек, и предоставления на них ограниченных вещных прав, утвержденный постановлением Бишкекского городского кенеша от 16 декабря 2022 года.
Кроме того, комиссия по муниципальному имуществу города Бишкек рассмотрела расположения мест для аренды в парках, а также цены, сроки и порядок приема заявок.
Заявки принимаются на следующие виды торговых и развлекательных услуг:
Продажа:
- мороженого;
- напитков;
- кукурузы;
- сладкой ваты;
- поп-корна;
- детских игрушек;
Прокат:
- велосипедов;
- самокатов;
- детского паровоза;
- детских машин;
Другие:
- силомер;
- детский батут (не надувной);
- детская площадка;
- теннисный стол;
- детские передвижные аттракционы.
Так, заявки на предоставление в аренду принимаются с 09.00 до 17.00 по следующему адресу: улица Чокморова, 246, каб., 24.
По всем вопросам и за подробной информацией можно обращаться по номеру: 0312 45 41 07.