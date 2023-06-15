Список парков Бишкека, где можно арендовать торговые места

В Департаменте по управлению муниципальным имуществом прошло заседание комиссии по муниципальному имуществу. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, утвержден список парков, где можно арендовать торговые места:

- парк им. А. Боталиева;

- парк им. Ч. Тулебердиева;

- парк Молодёжный;

- парк им. Ю. Фучика;

- Берёзовая роща;

- Ореховая роща;

- Карагачёвая роща.

ДУМИ столичной мэрии планирует сдавать в аренду места в парках города в соответствии с Положением о порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Бишкек, и предоставления на них ограниченных вещных прав, утвержденный постановлением Бишкекского городского кенеша от 16 декабря 2022 года.

Кроме того, комиссия по муниципальному имуществу города Бишкек рассмотрела расположения мест для аренды в парках, а также цены, сроки и порядок приема заявок.

Заявки принимаются на следующие виды торговых и развлекательных услуг:

Продажа:

- мороженого;

- напитков;

- кукурузы;

- сладкой ваты;

- поп-корна;

- детских игрушек;

Прокат:

- велосипедов;

- самокатов;

- детского паровоза;

- детских машин;

Другие:

- силомер;

- детский батут (не надувной);

- детская площадка;

- теннисный стол;

- детские передвижные аттракционы.

Так, заявки на предоставление в аренду принимаются с 09.00 до 17.00 по следующему адресу: улица Чокморова, 246, каб., 24.

По всем вопросам и за подробной информацией можно обращаться по номеру: 0312 45 41 07.