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В Нарыне грязевой поток накрыл туристов из Франции

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Туристов из Франции смыл селевой поток в Нарынской области. Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором озвучивалось, что туристы решили оригинально спастись от жары - они уснули в арыке.

Как сообщал автор видео, которое распространилось в соцсетях, грязевой поток унес их в другую сторону. С туристами все в порядке.

Как выяснил Turmush, видео было снято в селе Орнок Жумгальского района.

Группа туристов из Франции в количестве четырех человека проехали путь на велосипедах, и решили остановиться возле моста, чтобы отдохнуть, в том числе и от жары. В это время с горной ложбины сошел селевой поток. Местные жители, которые встретили туристов, проинформировали местные власти, а после привезти в медицинское учреждение. Туристам была оказана вся необходимая помощь.

Как рассказала руководитель Жумгальского районного управления социального развития и миграции Аида Бектурганова, сотрудники управления привезли туристов в больницу. Им предоставили одежду, но они отказались брать ее.

Туристы переночевали в больнице, после чего отправились в столицу. Директор Центра общеврачебной практики Жумгальского района Айнура

Тентиева сообщила, что иностранные граждане отделались легкими травмами. "В медицинское учреждение их привезли в промежутке времени между 22:00 и 23:00, они были в грязи с ног до головы. Одежду постирали, туристы помылись, им оказали всю необходимую помощь. Они пробыли в больнице сутки, а на утро связались с посольством и на такси мы их отправили в Бишкек", - говорит Тентиева.

Источник: turmush.kg


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URL: https://www.vb.kg/430417
Теги:
Нарынская область, туризм, Франция
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