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В Кыргызстане создан президентский лицей "Акылман"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О Президентском лицее "Акылман"". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся, создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей Кыргызской Республики является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования.

В целях создания единой системы обучения и воспитания особо одаренных детей со всей страны, дальнейшей поддержки и поощрения талантливой молодежи, формирования в Кыргызской Республике интеллектуально развитого поколения, в соответствии со статьями

66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

Создать учреждение "Президентский лицей "Акылман" в форме государственной специализированной общеобразовательной организации в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Установить, что:

1) прием в Президентский лицей "Акылман" осуществляется из числа обучающихся, окончивших 6 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, в порядке, определяемом кабинетом министров КР, предполагающем индивидуализацию учебного процесса путем выбора отдельных предметов и уровней их преподавания с учетом интересов и особенностей обучающихся;

2) Президентский лицей "Акылман" подчиняется непосредственно Министерству образования и науки Кыргызской Республики.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) принять меры, направленные на создание улучшенных условий оплаты труда педагогических работников Президентского лицея "Акылман";

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

Министерству образования и науки Кыргызской Республики принять меры по созданию и организации деятельности Президентского лицея "Акылман" и иные меры, вытекающие из настоящего Указа"".


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URL: https://www.vb.kg/430419
Теги:
Садыр Жапаров, школа
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