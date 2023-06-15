В Кыргызстане создан президентский лицей "Акылман"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О Президентском лицее "Акылман"". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся, создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей Кыргызской Республики является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования.
В целях создания единой системы обучения и воспитания особо одаренных детей со всей страны, дальнейшей поддержки и поощрения талантливой молодежи, формирования в Кыргызской Республике интеллектуально развитого поколения, в соответствии со статьями
66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:
Создать учреждение "Президентский лицей "Акылман" в форме государственной специализированной общеобразовательной организации в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.
Установить, что:
1) прием в Президентский лицей "Акылман" осуществляется из числа обучающихся, окончивших 6 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, в порядке, определяемом кабинетом министров КР, предполагающем индивидуализацию учебного процесса путем выбора отдельных предметов и уровней их преподавания с учетом интересов и особенностей обучающихся;
2) Президентский лицей "Акылман" подчиняется непосредственно Министерству образования и науки Кыргызской Республики.
Кабинету Министров Кыргызской Республики:
1) принять меры, направленные на создание улучшенных условий оплаты труда педагогических работников Президентского лицея "Акылман";
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
Министерству образования и науки Кыргызской Республики принять меры по созданию и организации деятельности Президентского лицея "Акылман" и иные меры, вытекающие из настоящего Указа"".