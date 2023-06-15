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Образован профессиональный лицей информтехнологий при президенте КР

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Президент Садыр Жапаров подписал указ "О придании особого статуса учреждению "Профессиональный лицей № 99". Об том сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, специалисты в сфере информационных технологий очень востребованы в компаниях, занятых производством самых различных товаров и услуг по всему миру. Именно поэтому следует уделять внимание качественной подготовке IT-специалистов в образовательных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования.

В целях развития начального профессионального образования по IT-направлениям, подготовки конкурентоспособной молодежи, востребованной на рынке труда, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

Придать учреждению "Профессиональный лицей № 99" особый статус, с предоставлением широкой финансовой автономии и академической свободы и именовать в дальнейшем учреждение "Профессиональный лицей информационных технологий № 99 при президенте Кыргызской Республики".

Установить, что в рамках особого статуса учреждению "Профессиональный лицей информационных технологий № 99 при президенте Кыргызской Республики" предоставляются следующие права:

1) разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты, с учетом требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ начального профессионального образования, установленных законодательством Кыргызской Республики;

2) получать доходы от образовательной, учебно-производственной и другой не запрещенной законодательством деятельности и направлять их на улучшение деятельности и развитие материально-технической базы;

3) самостоятельно, по согласованию с попечительским советом, распоряжаться (отчуждать, менять, сдавать в аренду) материально-технической базой, приобретенной за счет специальных средств,

а также распоряжаться средствами, полученными от сдачи в аренду материально-технической базы;

4) самостоятельно определять внутреннюю структуру управления и штатную численность сотрудников;

5) самостоятельно формировать и утверждать тарифы на оказываемые платные образовательные услуги.

Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

1) инициировать проекты нормативных правовых актов, направленные на улучшение условий оплаты труда педагогических работников учреждения "Профессиональный лицей информационных технологий № 99 при Президенте Кыргызской Республики";

2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего указа.


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URL: https://www.vb.kg/430424
Теги:
Садыр Жапаров, информационные технологии, Кыргызстан
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