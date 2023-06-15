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С 16 июня начнет курсировать поезд Бишкек – Балыкчы (расписание)

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- Назгуль Абдыразакова
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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что пассажирский поезд по направлению Бишкек – Балыкчы начнет курсировать с 16 июня 2023 года по пятницам, субботам, воскресеньям, далее с 17 июля по 31 августа 2023 года ежедневно.

По его данным, в составе поезда имеется вагон люкс с панорамными окнами, системой кондиционирования воздуха, бутилированной охлажденной и горячей водой, телевизорами и другими услугами повышенной комфортности.

Из Бишкека поезд отправляется в 07:40 от железнодорожной станции, прибывает в г. Балыкчы в 11:42.

Из Балыкчы поезд отправляется в 17:48, прибывает в Бишкек в 21:50.


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URL: https://www.vb.kg/430426
Теги:
железная дорога, Иссык-Кульская область, Бишкек, поезд
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