В Бишкеке проверили бассейны

В Октябрьском районе Бишкека проходят профилактические беседы по предотвращению несчастных случаев при посещении мест купания, а также проверка на наличие необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Таким образом, комиссионо в состав которого входит сотрудники акимиата, ОЧС Октябрьского района, ЦГСЭН и МТУ проверили бассейны.

В ходе проверки выявлено ряд нарушений, у некоторых объектов не имелись сертификаты тренеров-спасателей, табличек правил купания.

По этим нарушениям составлены акты для устранения перечисленных проблем.

Сотрудниками ЦГСЭН на ежемесячной основе проводится забор воды в бассейне для лабораторного обследования, грубых нарушений не выявлено.

Также информируем, что помимо этого по Октябрьскому району со стороны МП "Бишкекводоканал" более 10-бассейнам ввели временные ограничения для использования питьевой воды.

Отметим, что вода была наполнена в бассейны заблаговременно, до введения временного ограничения связанных с питьевой водой.

Также в Свердловском районе Бишкека проведены разъяснительные беседы с администрацией и работниками бассейнов.

В состав комиссии вошли представители акимиата, специалисты МТУ, инспектора УВД, работники МЧС Свердловского района и ЦГСЭН.

Комиссией было проверено 3 частных бассейнов "Sun City", "Aquastars", "Karven"на предмет готовности к купальному сезону.

В ходе рейда, с администраторами бассейнов были проведены разъяснительные беседы, о предупреждении несчастных случаев. Информирования посетителей о правилах нахождения на водных объектах и правилах купания.

Уважаемые родители!

Муниципалитет столицы просит вас провести разъяснительную беседу со своими детьми об опасности купания в каналах и озерах. Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.