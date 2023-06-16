Погода
$ 87.53 - 88.10
€ 93.77 - 94.77

В Бишкеке проверили бассейны

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Октябрьском районе Бишкека проходят профилактические беседы по предотвращению несчастных случаев при посещении мест купания, а также проверка на наличие необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Таким образом, комиссионо в состав которого входит сотрудники акимиата, ОЧС Октябрьского района, ЦГСЭН и МТУ проверили бассейны.

В ходе проверки выявлено ряд нарушений, у некоторых объектов не имелись сертификаты тренеров-спасателей, табличек правил купания.

По этим нарушениям составлены акты для устранения перечисленных проблем.

Сотрудниками ЦГСЭН на ежемесячной основе проводится забор воды в бассейне для лабораторного обследования, грубых нарушений не выявлено.

Также информируем, что помимо этого по Октябрьскому району со стороны МП "Бишкекводоканал" более 10-бассейнам ввели временные ограничения для использования питьевой воды.

Отметим, что вода была наполнена в бассейны заблаговременно, до введения временного ограничения связанных с питьевой водой.

Также в Свердловском районе Бишкека проведены разъяснительные беседы с администрацией и работниками бассейнов.

В состав комиссии вошли представители акимиата, специалисты МТУ, инспектора УВД, работники МЧС Свердловского района и ЦГСЭН.

Комиссией было проверено 3 частных бассейнов "Sun City", "Aquastars", "Karven"на предмет готовности к купальному сезону.

В ходе рейда, с администраторами бассейнов были проведены разъяснительные беседы, о предупреждении несчастных случаев. Информирования посетителей о правилах нахождения на водных объектах и правилах купания.

Уважаемые родители!

Муниципалитет столицы просит вас провести разъяснительную беседу со своими детьми об опасности купания в каналах и озерах. Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430435
Теги:
бассейн, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  