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2000 милиционеров будут охранять порядок во время матча Иран-Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Более 2 тысяч милиционеров будут охранять порядок во время сегодняшнего матча Иран-Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, на стадионе имени Д.Омурзакова пройдет матчи первого в истории турнира Центральноазиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА/CAFA) между сборной Ирана и Кыргызской Республики, где в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан будут задействованы сотрудники бишкекского гарнизона.

ГУВД призывает болельщиков не нарушать общественный порядок и нормы общепринятого поведения и просит не проносить с собой на территорию стадиона запрещенные предметы.


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URL: https://www.vb.kg/430436
Теги:
ГУВД, Иран, футбол, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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