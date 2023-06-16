2000 милиционеров будут охранять порядок во время матча Иран-Кыргызстан

Более 2 тысяч милиционеров будут охранять порядок во время сегодняшнего матча Иран-Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, на стадионе имени Д.Омурзакова пройдет матчи первого в истории турнира Центральноазиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА/CAFA) между сборной Ирана и Кыргызской Республики, где в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан будут задействованы сотрудники бишкекского гарнизона.

ГУВД призывает болельщиков не нарушать общественный порядок и нормы общепринятого поведения и просит не проносить с собой на территорию стадиона запрещенные предметы.