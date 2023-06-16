Последователь "Йакын-Инкар" отказался от экстремистских убеждений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 13 июня 2023 года, проведена профилактическая беседа со сторонником РЭТ "Йакын-Инкар" уроженцем Кенешского а/а Кара-Кулжинского района Ж.у А., которому было доведено, что деятельность вышеуказанного течения на территории КР запрещена судом и участие в ней преследуется законом КР.

Так, в результате проведенных профилактических мероприятий Ж. у А. осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов "Йакын-Инкар".

В настоящее время нами продолжается работа по дальнейшему выявлению и пресечению деятельности запрещенных религиозных организаций и их пособников на территории КР.