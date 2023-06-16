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В Бишкеке состоится премьера балета "Кармен-сюита"

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- Назгуль Абдыразакова
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18 июня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева состоится премьера популярного балета "Кармен-сюита". Об этом сообщает пресс-служба театра.

По ее данным, на кыргызской сцене редакцию и постановку балета осуществил заслуженный артист КР, главный балетмейстер театра Канат Надырбек. Балетмейстеры-репетиторы - заслуженные артистки КР Роза Таирова и Елена Овчинникова, заслуженный деятель культуры КР Гульназ Дуйшембиева.

В главных партиях на сцену выйдут: Алина Мамбеталиева (Кармен), Руслан Алжанов (Хозе), Атабек Садыркулов (Эскамильо), Нурбол Марлисов (Коррихидор), Айпери Турусбекова (Рок).

Справка: Одноактный балет "Кармен-сюита" был впервые поставлен в Москве в апреле 1967 года кубинским хореографом Альберто Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой. Музыку для балета – транскрипцию великой оперы Жоржа Бизе – написал Родион Щедрин.

Начало в 19-00.


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URL: https://www.vb.kg/430442
Теги:
балет, Бишкек
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