Возможные сценарии развития "водного кризиса" в Центральной Азии

Перебои с водоснабжением в крупных городах центральноазиатских стран – Бишкеке, Астане, Ташкенте - грозное предвестье кризиса, по сравнению с которым все нынешние экономические и политические неурядицы в регионе – сущий пустяк. "ВЭС 24" схематично набросал два сценария развития "водного кризиса" в Центральной Азии.

Сценарий №1 Негативный

По оценкам специалистов Евразийского банка развития, дефицит воды в Центральной Азии будет нарастать. Так, в некоторых странах ЦА нагрузка на водные ресурсы к 2040 году вырастет в 2,8 раза. Мы станем свидетелями, как в крупных городах региона вода начнет подаваться строго лимитировано, а качество этой воды, учитывая износ и ветхость коммунальной инфраструктуры, будет неуклонно падать. Это скажется на эпидемиологической ситуации, которая будет неуклонно ухудшаться. Начнутся эпидемии. В Центральную Азию вернутся средневековые болезни, которые, казалось, были полностью побеждены.

Дальнейший рост населения в регионе (сегодня это порядка 80 млн человек, к 2040 году по разным оценкам около 100 млн человек) продолжит усугублять ситуацию с доступностью водных ресурсов. В определенный момент правительствам государств придется делать выбор: направлять воду на технические нужды, поддерживая на плаву свою деградирующую промышленность, или распределять воду среди населения. Доступ к воде станет привилегией. Будет нарастать продовольственный кризис, в некоторых областях начнется голод. Социальная нестабильность достигнет невиданных пределов, правительства будут падать, как карточные домики, не продержавшись и нескольких месяцев.

Неурегулированное водопользование между странами ЦА приведет к ожесточенным схваткам внутри региона. Рост дефицита воды станет триггером эскалации насилия между странами, что закончится полномасштабной войной всех против всех. Области, обладающие водными ресурсами, закроются в границах, не имеющих отношения к государственным, центробежные силы приведут к дезинтеграции стран региона по этническим и клановым принципам. Разумеется, в войну вмешаются игроки извне, которые будут манипулировать событиями к вящей выгоде для себя. Центральная Азия упадет в архаику и поймет, что такое не мифологическая, а настоящая "кочевая цивилизация".

Мы описали лишь малую часть последствий, с которыми столкнутся страны ЦА в отсутствии воли к решению проблем водопользования. Мы понимаем, что сейчас это выглядит как дурной сценарий к фильму "Безумный Макс. Дорогами Ферганской долины", но существующая динамика не позволяет нам делать иных прогнозов. Они могут быть более или менее жесткими, но их канва остается неизменной, и она приводит к хаосу и коллапсу.

Сценарий №2 Умеренно позитивный

Проблематика дефицита водных ресурсов никуда не исчезает, но ее остроту покрывает, во-первых, региональная конвенция, то есть выработка общих и насколько это возможно справедливых правил водопользования в регионе, во-вторых, сотрудничество с Россией и Китаем, которые становятся арбитрами и гарантами решения проблемы доступа к гидроресурсам. Они же выступят инвесторами модернизации и строительства новой инфраструктуры, включая строительство АЭС разных типов для устранения дефицита генерации.

Разумеется, при таком сценарии большинства пертурбаций, указанных выше, удастся избежать, однако препятствием на пути этого сценария выступает двусмысленная политика стран Центральной Азии, ищущая сиюминутных выгод от сотрудничества с ЕС и США, не способных и не желающих решить проблемы гидродефицита в ЦА, и неумение и нежелание республик договариваться о правилах внутри региона. Не хотим каркать, но первый сценарий (конечно, с разного рода вариациями) нам представляется более реалистичным при текущей внешней и внутренней политике стран ЦА.