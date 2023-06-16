Погода
$ 87.53 - 88.10
€ 93.77 - 94.77

Задержан специалист ЖКХ Жаны-Пахтинского айылного аймака

149  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР по подозрению в коррупции задержаны специалист ЖКХ Жаны-Пахтинского айылного аймака Сокулукского района И.Х. и житель данного села А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанным предъявлены обвинения по статье 379 ("Подделка документов") и статье 209 ("Мошенничество") УК КР..

"В рамках уголовного дела установлено, что указанные лица, подделав документы, незаконно зарегистрировали земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью более 13 га, тем самым нанеся ущерб государству в размере 7 млн. сомов.

15 июня 2023 года специалист Жаны-Пахтинского а/а Сокулукского района И.Х. и житель данного села А.К. в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430452
Теги:
ГКНБ, задержание, Сокулукский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  