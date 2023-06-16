Задержан специалист ЖКХ Жаны-Пахтинского айылного аймака

ГКНБ КР по подозрению в коррупции задержаны специалист ЖКХ Жаны-Пахтинского айылного аймака Сокулукского района И.Х. и житель данного села А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанным предъявлены обвинения по статье 379 ("Подделка документов") и статье 209 ("Мошенничество") УК КР..

"В рамках уголовного дела установлено, что указанные лица, подделав документы, незаконно зарегистрировали земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью более 13 га, тем самым нанеся ущерб государству в размере 7 млн. сомов.

15 июня 2023 года специалист Жаны-Пахтинского а/а Сокулукского района И.Х. и житель данного села А.К. в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц".