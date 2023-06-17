В Бишкеке 18 июня закроют отрезок проспекта Чуй

В Бишкеке 18 июня с 16.00 до 23.00 часов будет закрыт участок проспекта Чуй от улицы Дзержинского до улицы Панфилова, сообщает пресс-служба столицы.

Перекрытие дороги связано с проведением на центральной площади Ала-Too отборочного тура для стран СНГ на чемпионат мира по современным танцам "Fusion Concept".

Чемпионат – один из самых престижных танцевальных соревнований и привлекает танцоров со всего мира. Двое сильнейших танцоров получат шанс на участие в финальном чемпионате мира и представят Кыргызстан всему миру в конце августа в Париже, где примут участие восемь сильнейших стран, в состав которых входит Кыргызстан.

Мероприятие организовано при поддержке мэрии столицы, министерства культуры, информации, спорта, и молодежной политики Кыргызской Республики и Национального культурного центра, партнерами мероприятия являются языковой центр Французский Альянс и Гёте-институт.

Дорогие горожане! Приносим извинения за причинённые неудобства и просим заранее планировать свой маршрут.