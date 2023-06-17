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В Японии одобрили повышение возраста согласия на секс с 13 до 16 лет

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Верхняя палата парламента Японии единогласно одобрила законопроект, который повышает возраст согласия на секс с 13 до 16 лет, сообщает The Guardian. Эта норма не менялась с 1907 года.

Законопроект также уточняет требования к судебному преследованию за изнасилования и криминализирует вуайеризм. В новом законе уточняется, что наказуемым не будет секс между людьми, которым не меньше 13 лет и у которых разница в возрасте составляет не более пяти лет.

Нынешний возраст согласия в Японии - один из самых низких среди развитых стран, напоминает BBC News. В Германии и Италии возраст согласия составляет 14 лет, во Франции - 15, в Великобритании - 16.

Согласно действующему закону, жертва изнасилования в Японии должна доказать, что в отношении нее применили насилие и что у нее не было возможности сопротивляться. Это положение останется в новом законе, но теперь туда добавят дополнительные критерии, в частности, нападение, психологические давление и действие алкоголя и наркотиков.

Кроме того, срок давности для подачи заявлений об изнасиловании увеличат с 10 до 15 лет.

В Японии решили реформировать законодательство в 2019 году, когда в стране прошли протесты из-за нескольких случаев оправдания судами обвиняемых в изнасилованиях. В одном случае суд оправдал мужчину, который обвинялся в изнасиловании женщины, которая была пьяна. В другом случае на свободу отпустили мужчину, который занимался сексом со своей дочерью-подростком в течение нескольких лет против ее воли. После протестов решения судов были пересмотрены.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/430464
Теги:
Япония, секс
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