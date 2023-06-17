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В Ошской области выявлено незаконное хранение 51 тонны ГСМ

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Сотрудники Государственной налоговой службы КР на территории автозаправочной станции, расположенной в Кара-Суйском районе Ошской области, выявили факты незаконного оборота, хранения, перемещения и реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В частности, обнаружен факт самовольного снятия пломб с грузовой автомашины с дизельным топливом, повреждения контрольных пломб ГНС на цистернах. А также не оказались соответствующие документы на продукцию.

Общий объем выявленного и изъятого незаконного ГСМ составил 51 тыс. 893 литра. Из них в резервуаре автомашины 7 тыс. литров, в цистернах (с сорванными пломбами) АЗС – 32 тыс. 838 литров и в отдельной цистерне без контрольных пломб – 12 тыс. 55 литров.

В настоящее время по данному факту проводятся дальнейшие мероприятия. Материалы будут переданы в прокуратуру для юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/430469
Теги:
ГНС, ГСМ, Ошская область
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