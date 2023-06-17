Казахстан планирует получить 742 млн кубометров воды из рек Чу и Талас

80% воды в Жамбылскую область поступает в течение вегетационного периода из соседней Кыргызской Республики через трансграничные реки Шу и Талас. Об этом говорится в отчете Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

"По прогнозу киргизского Гидромета, в горных и предгорных районах запасы снега и количество осадков в период влагосбора прогнозируются в объеме 72-100 процентов от среднегодовой нормы. Поэтому стоит учитывать, что существует риск неполноты запланированного объема и при получении поливной воды может возникнуть проблема нехватки воды. Поэтому сельхозтоваропроизводители, принимая во внимание вероятность дефицита сточных вод в реках в орошаемый сезон, должны уделять внимание вопросам посадки маловодоемкой продукции, использования водосберегающих технологий и недопущения потерь.

В этом году через реку Шу планируется получить 222 миллиона кубометров воды, через реку Талас-520 миллионов кубометров воды", - приводит данные Комитет по водным ресурсам Минэкологии РК.