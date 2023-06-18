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Доля деградировавших земель на планете достигает 40 процентов

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В настоящее время доля деградировавших земель на планете достигает 40 процентов. Такая ситуация ставит под удар производство продовольствия, угрожает биоразнообразию и усугубляет климатический кризис. Об этом по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы не можем жить без земли, но мы относимся к ней как к грязи, – подчеркнул Антониу Гутерриш. – Из-за нерационального земледелия скорость эрозии почв в сто раз превышает темпы их восстановления в рамках естественных процессов".

Хуже всего сложившаяся ситуация сказывается на женщинах и девочках, добавил глава ООН: в результате небрежного обращения с землей они в непропорционально высокой степени страдают от нехватки продовольствия и дефицита воды и сталкиваются с вынужденной миграцией.

"Во многих странах законы и сложившаяся практика не позволяют женщинам и девочкам владеть землей, – продолжил Антониу Гутерриш. – При этом в тех странах, где у женщин и девочек есть такая возможность, они восстанавливают и защищают землю, повышая ее производительность и устойчивость к засухам, инвестируя в здравоохранение, образование и питание".

Равные права на землю способствуют одновременно ее защите и достижению гендерного равенства, отметил глава ООН, призвав правительства стран мира устранить правовые барьеры, мешающие женщинам владеть землей, и привлекать их к участию в разработке политики в этой области.

"Нужно помогать женщинам и девочкам вносить свой вклад в защиту нашего самого ценного ресурса, – сказал Антониу Гутерриш. – Давайте же общими усилиями остановим деградацию земель к 2030 году".


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URL: https://www.vb.kg/430475
Теги:
ООН
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