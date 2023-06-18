Погода
$ 87.40 - 88.15
€ 95.52 - 96.52

В Самарканде отец зарезал трех собственных детей

102  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Самарканде произошло зверское убийство. Отец зарезал трех собственных детей, сообщает СМИ.

По данным Генпрокуратуры, 36-летний местный житель поссорился с женой, которая находится на заработках в Израиле. Он решил отомстить ей, взял кухонный нож и убил троих своих несовершеннолетних детей (две девочки и один мальчик).

После этого он решил покончить жизнь самоубийством и ударил себя ножом в грудь. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430477
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  