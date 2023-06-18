В Самарканде отец зарезал трех собственных детей

В Самарканде произошло зверское убийство. Отец зарезал трех собственных детей, сообщает СМИ.

По данным Генпрокуратуры, 36-летний местный житель поссорился с женой, которая находится на заработках в Израиле. Он решил отомстить ей, взял кухонный нож и убил троих своих несовершеннолетних детей (две девочки и один мальчик).

После этого он решил покончить жизнь самоубийством и ударил себя ножом в грудь. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.