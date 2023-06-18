Рамиз Алиев: Есть абоненты, которые не платили за вывоз мусора более 10 лет

Ежегодно человечество производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку. Для Кыргызстана проблема мусора одна из самых актуальных - в стране пока нет больших возможностей для его переработки. В придачу многие жители Бишкека сваливают в одну кучу и строительный мусор, и трубы, и разбитые унитазы, и другие бытовые отходы, дескать, приедут и вывезут. А потом еще возмущаются, что повысили тариф за вывоз мусора. О проблемах очень важной для каждого города службы корреспондент газеты "Шелковый путь" побеседовал с директором МП "Тазалык" Рамизом Алиевым.

Куда девать строймусор?

После ремонта в квартире скопился специфический мусор. Интуитивно чувствовал, что его нельзя бросать в обычные мусорные контейнеры. Но что делать со стройотходами?

- Строительный мусор входит в перечень твердо-бытовых отходов. Он должен вывозиться на основе отдельно заключенного договора с МП "Тазалык". Вы звоните нам, и машина предприятия вывозит строительный мусор. Хотел бы отметить один момент. Сейчас много объявлений о предоставлении услуг по вывозу стройотходов. Но, увы, как частники поступают в большинстве случаев? У них нет договоров с нами на складирование отходов на городском полигоне, поэтому они ночью выгружают их возле мусорных контейнеров. Сейчас, например, у нас остро строит вопрос по 23 контейнерным площадкам, которые в основном расположены в новостройках.

Но вывоз этих отходов – это полбеды. Главное, что выходят из-за них из строя машины. Первый враг мусоровозов – строительный мусор и зола. Любая спецмашина имеет механизм по сжатию мусора. Она сжимает отходы в пять раз. Но кирпич сжать невозможно. В результате ломается гидравлическая система. Также ломает гидравлическую систему зола. Когда она перемешивается с водой, то превращается, можно сказать, бетон. И порой приходится даже вырезать днище машины, чтобы починить ее.

Сколько стоит услуга по вывозу строймусора?

- За 1 тонну – 2340 сомов. За 1 кубометр – 361 сом.

Люди проводят очистку территорий и оставляют вдоль дорог, мусорных контейнеров кучи листьев, ветки… Кто должен вывозить их?

- Все, что касается вывоза листьев, веток, это уже забота МП "Зеленхоз".

После торжеств на площади Ала-Тоо вы вывозите 2-3 тонны мусора. Кто оплачивает его вывоз?

- Акимиат Первомайского района.

В вашем ведении находятся дворники, убирающие городские территории, в том числе и в жилом секторе?

- Да, работники нашего предприятия производят санитарную очистку столицы –подметают дорожки, чистят арыки, бордюры. А территории внутри жилых домов должны убирать дворники ТСЖ или ОсОО (бывшие домоуправления).

Одна из многолетних проблем "Тазалыка" – дебиторская задолженность. Сколько сегодня вам задолжали горожане?

- Около 120 миллионов сомов. Эта задолженность еще с 2009 года. С апреля этого года вводим пени за несвоевременную оплату вывоза мусора. Всего у нас 540 тысяч абонентов в трех районах. Наш бюджет, техника рассчитаны на обслуживание трех районов. Октябрьский акимиат более пяти лет назад передал функцию по вывозу мусора в аутсорсинг. Но осенью прошлого года пришлось вывозить мусор и из Октябрьского района, когда частники перестали это делать. Но справились.

А много судебных дел по фактам задолженностей?

- Да, много. Мы судимся и с юридическими, и физическими лицами. Есть горожане, долги которых составляют по 60-70 тысяч сомов. Есть такие, которые не платили 10 лет. Обычно не платят лица, не имеющие отношение к имуществу, - квартиранты, арендаторы.

Немало и тех, кто показывает меньшее количество жильцов. Поэтому с 15 марта этого года мы ввели так называемую биллинговую систему, в которой "Тазалык" и квартальные комитеты объединены в одну базу вместе с программой "Санарип аймак". Но эта база учитывает только количество прописанных жильцов. Проблемы с абонентами, которые, по их утверждениям, якобы не живут в доме, решаем вместе с "Северэлектро". Будем делать сверку с энергетиками, что поможет узнать, действительно ли в доме никто не живет.

Работа у ваших сотрудников тяжелая. Им полагаются надбавки за вредность?

- Грузчикам, дворникам, кроме заработной платы и премиальных выплат, начисляется коэффициент за вредность. Наше предприятие не получило ни одной квартиры по госпрограмме. Своего пансионата или санатория тоже нет. Но с января 2023 года зарплата поднялась практически в два раза. Сейчас дворник получает 22-25 тысяч сомов.

Про тарифы

В этом году повысили тариф за услуги по вывозу ТБО?

- Да, с 1 февраля. Было 22 сома 50 тыйынов с человека, сейчас 41 сом. Тариф поднимали последний раз 6 лет назад. Хотя в развитых странах он индексируется ежегодно. К примеру, "Тазалык" в месяц тратит 220 тонн горюче-смазочных материалов. Когда в 2016 году утверждался тариф в 22,5 сома, цена бензина была 35 сомов за литр. А сейчас она как подскочила! В последнее время приходилось заливать бензина в два раза меньше положенного, поэтому отставали от графика, автопарк старел, с ремонтом были проблемы. Считаю, что тариф надо привязать к инфляции. А у нас его повышают, когда предприятие доходит до крайности. Это неправильно. Предприятие должно быть прибыльным, своевременно покупать современную технику.

В городе часто можно увидеть таблички: "Мусор не бросать! Штраф… сомов", чаще написанные жильцами. Каким образом они могут это сделать?

- Есть Правила благоустройства города. Согласно им, предусмотрен административный штраф за выброс мусора в неположенных местах. Но здесь есть юридический момент. Нужно выяснить, где это написано: на частной территории или на территории муниципальной собственности? Установлен ли размер штрафа и кем он закреплен? Например, штраф, накладываемый санитарно-экологической инспекцией мэрии, утвержден. А если подойдете и выбросите мусор, то лицо, которое увидело это, может подать на вас в суд за несоблюдение правил благоустройства.

Как сейчас обстоят дела с автопарком?

- На протяжении последних семи лет техника не обновлялась. Спецтехника бесперебойно работает пять лет. Мэрия выделила 200 миллионов сомов на ее обновление, сейчас уже заключены договоры на поставку 34 единиц спецтехники. Из них 7 единиц уже поступило, остальные ожидаем в ближайшее время.

Сколько техники нужно, чтобы город не утонул в мусоре?

- Ежедневно требуется не менее 80 единиц. Наш город в день вырабатывает около 500 тонн мусора. В настоящее время в трех районах работает около 40 единиц техники. Из-за чего иногда мы выходим из графика.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ