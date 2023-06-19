С 18 по 24 Землю ожидает сильнейшая магнитная буря G5

В период с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Об этом сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Согласно данным на сайте, с 18 по 20 июня солнечная буря будет достигать своего пика G5. При этом 20 июня станет самым опасным днем ​​этого периода.

Всего в июне ожидается пять магнитных бурь. Особенно осторожными в этот период должны быть люди, чувствительные к погодным условиям.

Так, 25 мая директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова отмечала, что магнитные поля влияют на работу множества органов и систем организма, в особенности на сердечно-сосудистую. Поэтому в дни высокой активности Солнца и излучений на Земле чаще наблюдаются инфаркты и инсульты.

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 - экстремально сильную. Они могут длиться от пары часов до нескольких суток.

Источник: pogoda.mail.ru